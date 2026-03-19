Стоичков: В ЦСКА се научих да бъда, какъвто ме познавате! (ВИДЕО)

В академиите ми в Етрополе и Испания винаги най-много съм държал на дисциплината, каза Камата

Lap.bg

"ЦСКА винаги е бил символ на дисциплина! Там се научих да бъда, какъвто ме познавате! Сега имах огромния шанс да представя сътрудничеството между ЦСКА и застрахователния брокер Мусала! Всички деца на любимия ни клуб ще бъдат застраховани! Ние сме отговорни за тях!

Сигурен съм, че малките ще пораснат и ще гонят световните върхове! Академията на ЦСКА върви по правилния път! Успех, малки армейци! Бате ви Ицо винаги ще е до вас! Мечтайте и ще успеете!", заяви легендата на българския футбол, който представи новото си партньорство с "червените".

Представителят на компанията Николай Чернев сподели защо ще подкрепя ЦСКА и проекта на клуба за развитието на Академията. Той подчерта, че не става въпрос просто за даване на пари.

„Не случайно сме в музея на Христо Стоичков. Представяме ви партньорството с детския отбор на ЦСКА. Този проект, според мен, е нов за България. Не става въпрос да дадем просто едни пари.

Ние държим на проекта на ЦСКА, защото той възпитава, тренира и образова. Ще участваме в проект, който ще изгражда личности и характери. Надявам се, че това ще промени българския футбол“, категоричен е Чернев.

Спортният директор Бойко Величков, подобно на Стоичков, акцентира на възпитанието и човешките качества, които в ЦСКА ще опитват да развиват.

„Искам да акцентирам върху възпитанието. Имаме отговорност най-вече към това. С процесите, които сме стартирали – искаме да дадем най-доброто футболно обучение на децата. Ние обаче ще акцентираме и върху отношението към децата и тяхното изграждане.

В този ред на мисли трябва да кажа, че обмисляме ежемесечна награда, която да не е за успехи, а за трудолюбие и характер. Това е нашият акцент какво очакваме от децата. Всички те ще бъдат застраховани от компанията“, обяви Величков.

Снимка: Lap.bg

Ръководителят на школата Петър Занев с тъга призна, че последните две десетилетия ръководители и треньори са длъжници заради стотиците пропилени таланти и сега това ще трябва да се промени.

„Академията е на правилния път. Виждате какво е развитието и на базата на Панчарево, която след няколко месеца ще бъде готова. В новата база на академията пък ще подслони 400 деца, които ще се чувстват защитени. В академиите ми в Етрополе и Испания винаги най-много съм държал на дисциплината.

Първо децата трябва да бъдат добри ученици. Ако са добри – трябва да имат мечти да стигнат до първия отбор и националния отбор, а евентуално след това да се докоснат и до Запад.

ЦСКА прави всичко възможно децата да разполагат с най-качествените стадиони и оборудване, доктори и масажисти.

Нека децата видят какво съм постигнал. Ние го постигнахме, думата „аз“ не използвам. Нещата ми тук са на всички съотборници, родители и приятели. Сам човек нищо не може да направи. Минали сме този път и сега вярваме във вас“, обърна се Стоичков към юношите на ЦСКА.

академия Христо Стоичков цска школа петър занев застрахователен брокер Бойко Величков

