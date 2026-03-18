Ливърпул срази Галатасарай, Салах постави рекорд

Ливърпул не остави никакви шансове на Галатасарай и постигна убедителна победа с 4:0, отстранявайки Галатасарай от Шампионската лига. На четвъртфиналите мърсисайдци ще срещнат ПСЖ, който се наложи над Челси.

Шоу на "Анфийлд"

Ливърпул започна мача активно и заслужено поведе в резултата в 25'. Кой ако не Доминик Собослай да поведе мърсисайдци напред? Унгарецът отново блесна с невероятно изпълнение. Алексис Мак Алистър центрира от корнер, който беше заучено положение и с по-слабия си крак Собослай разстреля вратаря на Галатасарай.

След този гол Ливърпул продължи да атакува и се стигна до опасни положения на Флориан Вирц, Мохамед Салах и отново Собослай. В самия край на полувремето Собослай отново бе в центъра на събитията. Полузащитникът изработи дузпа, след като изпревари Исмаил Якобс.

Логично, зад топката застана Мохамед Салах, който гонеше гол №50 в Шампионската лига. Изпълнението на египтянинът обаче бе твърде разочароващо и Угузджан Чакър спаси удара му.

В началото на второто полувреме Ливърпул уби интригата в рамките на 2 минути. В 51' Мохамед Салах подаде успоредно на голлинията към Юго Екитике, който не греши сам срещу вратаря. В 53' Флориан Фирц изведе Салах, който стреля, но ударът му бе спасен, а при добавката Райън Гравенберх отбеляза на празна врата.

Две минути по-късно топката отново попадна във вратата на Галатасарай. Уилфред Синго си вкара автогол, след центриране на Джереми Фримпонг, но за негово щастие попадението бе отменено заради засада.

В 62' моментът на Мохамед Салах дойде. Въпреки че пропусна дузпа в края на първото полувреме, сега египтянинът се реваншира по прекрасен начин. След комбинация с Флориан Вирц Салах стреля извън наказателното поле, а ударът му бе изчислен до прецизност и не остави шансове на Чакър, който с върха на пръстите си все пак докосна топката.

Мохамед Салах стана първият африкански футболист в историята на Шампионската лига, който вкарва 50 гола.

В последните секунди Ливърпул отново вкара. Този път Алексис Мак Алистър бе точен след разбъркване в наказателното поле след корнер, но попадението отново бе отменено, заради спорно нарушение на Върджил ван Дайк срещу вратаря на гостите.

Така Ливърпул ще играе на четвъртфинал в Шампионската лига за първи път от сезон 2022/23, когато стигна до финала в Турнира на богатите.

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Ливърпул и Галатасарай

Ливърпул 4 : 0 Галатасарай 62% Притежание на топката 38% 8 Точни удари 2 7 Неточни удари 1 96 Опасни атаки 16 15 Нарушения 7 3 Корнери 1 2 Засади 0 4-3-1-2 Формация 4-2-3-1 Стадион: Състави 1 30 5 4 6 8 38 7 10 22 11 45 7 8 53 34 99 93 90 42 4 1 1 Алисън 30 Джереми Фримпонг 5 Ибрахима Конате 4 Върджил ван Дайк 6 Керкез Милош 8 Доминик Собослай 38 Райън Грейвънбърч 7 Ф. Вирц 10 Алексис Мак Алистър 22 Уго Екитике 11 Мохамед Салах 1 Uğurcan Çakır 93 Саша Боуи 90 Вилфред Синго 42 Абдулкерим Бардакчи 4 Исмаил Якобс 34 Лукас Торейра 99 Марио Лемина 7 Роланд Салай 8 Габриел Сара 53 Баръш Йълмаз 45 Виктор Освенхен Срещата по минути 89′ Трей Ниони влезе на мястото на Райън Грейвънбърч 89′ R. Ngumoha е сменен от Ф. Вирц 89′ Федерико Киеза влезе на мястото на Уго Екитике Мауро Икарди влезе на мястото на Ноа Ланг 80′ 74′ Коди Гакпо влезе на мястото на Мохамед Салах Еврен Елмалъ влезе на мястото на Абдулкерим Бардакчи 73′ 67′ Къртис Джоунс е сменен от Джереми Фримпонг 62′ Мохамед Салах отбеляза гол! Юнус Акгюн е сменен от Лукас Торейра 60′ 56′ Автогол на Вилфред Синго 53′ ГООООЛ! Райън Грейвънбърч беше точен за отбора си 51′ Уго Екитике отбеляза гол! Лерой Сане влезе на мястото на Виктор Освенхен 46′ Ноа Ланг е сменен от Саша Боуи 46′ 45+4′ Мохамед Салах не успя да преодолее вратаря. 25′ ГООООЛ! Доминик Собослай беше точен за отбора си

