bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Футбол Шампионска лига

Ливърпул срази Галатасарай, Салах постави рекорд

Мърсисайдци ще срещнат ПСЖ на четвъртфиналите

Reuters

Ливърпул не остави никакви шансове на Галатасарай и постигна убедителна победа с 4:0, отстранявайки Галатасарай от Шампионската лига. На четвъртфиналите мърсисайдци ще срещнат ПСЖ, който се наложи над Челси. 

Шоу на "Анфийлд"

Ливърпул започна мача активно и заслужено поведе в резултата в 25'. Кой ако не Доминик Собослай да поведе мърсисайдци напред? Унгарецът отново блесна с невероятно изпълнение. Алексис Мак Алистър центрира от корнер, който беше заучено положение и с по-слабия си крак Собослай разстреля вратаря на Галатасарай.

Снимка: Reuters

След този гол Ливърпул продължи да атакува и се стигна до опасни положения на Флориан Вирц, Мохамед Салах и отново Собослай. В самия край на полувремето Собослай отново бе в центъра на събитията. Полузащитникът изработи дузпа, след като изпревари Исмаил Якобс.

Логично, зад топката застана Мохамед Салах, който гонеше гол №50 в Шампионската лига. Изпълнението на египтянинът обаче бе твърде разочароващо и Угузджан Чакър спаси удара му.

Снимка: Reuters

В началото на второто полувреме Ливърпул уби интригата в рамките на 2 минути. В 51' Мохамед Салах подаде успоредно на голлинията към Юго Екитике, който не греши сам срещу вратаря. В 53' Флориан Фирц изведе Салах, който стреля, но ударът му бе спасен, а при добавката Райън Гравенберх отбеляза на празна врата.

Две минути по-късно топката отново попадна във вратата на Галатасарай. Уилфред Синго си вкара автогол, след центриране на Джереми Фримпонг, но за негово щастие попадението бе отменено заради засада.

Снимка: Reuters

В 62' моментът на Мохамед Салах дойде. Въпреки че пропусна дузпа в края на първото полувреме, сега египтянинът се реваншира по прекрасен начин. След комбинация с Флориан Вирц Салах стреля извън наказателното поле, а ударът му бе изчислен до прецизност и не остави шансове на Чакър, който с върха на пръстите си все пак докосна топката.

Мохамед Салах стана първият африкански футболист в историята на Шампионската лига, който вкарва 50 гола.

Снимка: Reuters

В последните секунди Ливърпул отново вкара. Този път Алексис Мак Алистър бе точен след разбъркване в наказателното поле след корнер, но попадението отново бе отменено, заради спорно нарушение на Върджил ван Дайк срещу вратаря на гостите.

Така Ливърпул ще играе на четвъртфинал в Шампионската лига за първи път от сезон 2022/23, когато стигна до финала в Турнира на богатите. 

Снимка: Reuters

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Ливърпул и Галатасарай

Ливърпул
4 : 0
Галатасарай
62%
Притежание на топката
38%
8
Точни удари
2
7
Неточни удари
1
96
Опасни атаки
16
15
Нарушения
7
3
Корнери
1
2
Засади
0
4-3-1-2
Формация
4-2-3-1
Стадион:

Състави

1
30 5 4 6
8 38 7
10
22 11
45
7 8 53
34 99
93 90 42 4
1
Алисън 1 Алисън
Джереми Фримпонг 30 Джереми Фримпонг
Ибрахима Конате 5 Ибрахима Конате
Върджил ван Дайк 4 Върджил ван Дайк
Керкез Милош 6 Керкез Милош
Доминик Собослай 8 Доминик Собослай
Райън Грейвънбърч 38 Райън Грейвънбърч
Ф. Вирц 7 Ф. Вирц
Алексис Мак Алистър 10 Алексис Мак Алистър
Уго Екитике 22 Уго Екитике
Мохамед Салах 11 Мохамед Салах
Uğurcan Çakır 1 Uğurcan Çakır
Саша Боуи 93 Саша Боуи
Вилфред Синго 90 Вилфред Синго
Абдулкерим Бардакчи 42 Абдулкерим Бардакчи
Исмаил Якобс 4 Исмаил Якобс
Лукас Торейра 34 Лукас Торейра
Марио Лемина 99 Марио Лемина
Роланд Салай 7 Роланд Салай
Габриел Сара 8 Габриел Сара
Баръш Йълмаз 53 Баръш Йълмаз
Виктор Освенхен 45 Виктор Освенхен

Срещата по минути

89′ Трей Ниони влезе на мястото на Райън Грейвънбърч
89′ R. Ngumoha е сменен от Ф. Вирц
89′ Федерико Киеза влезе на мястото на Уго Екитике
Мауро Икарди влезе на мястото на Ноа Ланг 80′
74′ Коди Гакпо влезе на мястото на Мохамед Салах
Еврен Елмалъ влезе на мястото на Абдулкерим Бардакчи 73′
67′ Къртис Джоунс е сменен от Джереми Фримпонг
62′ Мохамед Салах отбеляза гол!
Юнус Акгюн е сменен от Лукас Торейра 60′
56′ Автогол на Вилфред Синго
53′ ГООООЛ! Райън Грейвънбърч беше точен за отбора си
51′ Уго Екитике отбеляза гол!
Лерой Сане влезе на мястото на Виктор Освенхен 46′
Ноа Ланг е сменен от Саша Боуи 46′
45+4′ Мохамед Салах не успя да преодолее вратаря.
25′ ГООООЛ! Доминик Собослай беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Галатасарай и Ливърпул

Галатасарай
1 : 0
Ливърпул
Състави

1
90 6 42 4
34 99
53 8 77
45
22
11 8 7
38 10
2 5 4 6
25
Uğurcan Çakır 1 Uğurcan Çakır
Вилфред Синго 90 Вилфред Синго
Дейвинсън Санчес 6 Дейвинсън Санчес
Абдулкерим Бардакчи 42 Абдулкерим Бардакчи
Исмаил Якобс 4 Исмаил Якобс
Лукас Торейра 34 Лукас Торейра
Марио Лемина 99 Марио Лемина
Баръш Йълмаз 53 Баръш Йълмаз
Габриел Сара 8 Габриел Сара
Ноа Ланг 77 Ноа Ланг
Виктор Освенхен 45 Виктор Освенхен
Георги Мамардашвили 25 Георги Мамардашвили
Джо Гомес 2 Джо Гомес
Ибрахима Конате 5 Ибрахима Конате
Върджил ван Дайк 4 Върджил ван Дайк
Керкез Милош 6 Керкез Милош
Райън Грейвънбърч 38 Райън Грейвънбърч
Алексис Мак Алистър 10 Алексис Мак Алистър
Мохамед Салах 11 Мохамед Салах
Доминик Собослай 8 Доминик Собослай
Ф. Вирц 7 Ф. Вирц
Уго Екитике 22 Уго Екитике

Срещата по минути

Доминик Собослай получи жълт картон 90+5′
90+3′ Илкай Гюндоган влезе на мястото на Лукас Торейра
90+3′ Еврен Елмалъ е сменен от Баръш Йълмаз
90′ Жълт картон за Дейвинсън Санчес
Райън Грейвънбърч получи жълт картон 88′
87′ Саша Боуи е сменен от Габриел Сара
77′ Роланд Салай влезе на мястото на Марио Лемина
77′ Юнус Акгюн влезе на мястото на Ноа Ланг
Коди Гакпо влезе на мястото на Ф. Вирц 73′
Андрю Робъртсън е сменен от Керкез Милош 60′
Джереми Фримпонг влезе на мястото на Мохамед Салах 60′
Жълт картон за Върджил ван Дайк 55′
Керкез Милош получи жълт картон 33′
7′ ГООООЛ! Марио Лемина беше точен за отбора си
Най - важното

Епизод 1: 45 километра за 4 часа (ВИДЕО)

Епизод 1: 45 километра за 4 часа (ВИДЕО)
Таня Гатева: Доволна съм от отбора, ще продължим да се борим (ВИДЕО)

Таня Гатева: Доволна съм от отбора, ще продължим да се борим (ВИДЕО)
Той е най-известният българин!

Той е най-известният българин!
Пътен инцидент блокира автобуса на атлетите в Полша

Пътен инцидент блокира автобуса на атлетите в Полша
Сенегал отказва да върне трофея! (ВИДЕО)

Сенегал отказва да върне трофея! (ВИДЕО)

Последни новини

Атлетико пречупи Тотнъм и лети към Барселона!

Атлетико пречупи Тотнъм и лети към Барселона!
Байерн довърши Аталанта, Кейн изравни Меси

Байерн довърши Аталанта, Кейн изравни Меси
Задържаха треньор за малтретиране на деца

Задържаха треньор за малтретиране на деца
7 е добро число: Барселона сряза крилете на

7 е добро число: Барселона сряза крилете на "свраките"
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV