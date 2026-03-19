По местата... Без тренировка с официалния стартер за националите (ВИДЕО)

Един ден преди началото на световното първенство по лека атлетика в Полша, българските спринтьори проведоха последна тренировка.

Христо Илиев и Никола Караманолов трябваше да направят няколко старта под командите на човека, който и утре ще държи стартовия пистолет за сериите на 60 метра, но планът пропадна заради промяна в графика на домакините.

Те решиха да затворят основното съоръжение за всички атлети, тъй като трябваше да проведат тест на електрониката и стартовите уредби. Българският щаб прецени, че няма смисъл да се чака следобедният слот за тренировка и така двамата проведоха заниманието си в тренировъчната зала.

Сериите в петък започват в 11:20 българско време, като за първи път страната ни ще има двама представители в спринта.

Новият национален рекордьор в дисциплината 60 метра - Христо Илиев, е в Торун, заедно с треньора си Валя Демирева. Под зоркото ѝ око фините настройки за участието си прави и Никола Караманолов, чийто треньор е Петрана Чамова. Водач на отбора в Торун е легендарният Илиян Пищиков, извел Светла Димитрова до две поредни европейски титли и световно сребро на 100 метра с препятствия.

Александра Начева, която ще участва в тройния скок в събота вечер, ще проведе своето занимание по време на официалната открита тренировка за атлетите, която е по-късно вечерта.

Следобед към отбора трябва да се присъедини и Станислав Станков, който започва участието си на 60 метра с препятствия в събота сутринта.