bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Лео Меси разтърси с гол №900!

Интер Маями приключи участието си в КОНКАКАФ

Лео Меси разтърси с гол №900!

Още един рекорд в несравнимата кариера на Лео Меси. Аржентинската звезда отбеляза за Интер Маями срещу Нашвил в Шампионската лига на КОНКАКАФ, достигайки магическите 900 официални гола в професионалната си кариера.

Мачът завърши 1:1 и отборът му беше елиминиран заради правилото за голове на чужд терен. Аржентинецът вкара рано, след като стреля великолепно с левия крак, но гол на Еспиноза в 74'извади отбора на Меси от състезанието на осминафиналите.

Цифрата включва головете за различните му клубове (Барселона, ПСЖ и Интер Маями) и с екипа на аржентинския национален отбор (само в мъжкия отбор той има 115 гола в 196 официални мача).

Общо той е изиграл 1142 мача, като има и 407 асистенции.

Меси е отбелязал 672 гола за Барселона, 115 за националния отбор на Аржентина , 79 за Интер Маями и 32 за ПСЖ.

Големият му съперник през годините Кристиано Роналдо, който играе за Ал Насър в Саудитска Арабия, е отбелязал 965 гола в кариерата си в 1312 мача. 

Тагове:

сащ барселона конкакаф лионел меси ал насър Интер Маями

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV