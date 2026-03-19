Лео Меси разтърси с гол №900!

Още един рекорд в несравнимата кариера на Лео Меси. Аржентинската звезда отбеляза за Интер Маями срещу Нашвил в Шампионската лига на КОНКАКАФ, достигайки магическите 900 официални гола в професионалната си кариера.

Мачът завърши 1:1 и отборът му беше елиминиран заради правилото за голове на чужд терен. Аржентинецът вкара рано, след като стреля великолепно с левия крак, но гол на Еспиноза в 74'извади отбора на Меси от състезанието на осминафиналите.

Цифрата включва головете за различните му клубове (Барселона, ПСЖ и Интер Маями) и с екипа на аржентинския национален отбор (само в мъжкия отбор той има 115 гола в 196 официални мача).

Общо той е изиграл 1142 мача, като има и 407 асистенции.

Меси е отбелязал 672 гола за Барселона, 115 за националния отбор на Аржентина , 79 за Интер Маями и 32 за ПСЖ.

Големият му съперник през годините Кристиано Роналдо, който играе за Ал Насър в Саудитска Арабия, е отбелязал 965 гола в кариерата си в 1312 мача.