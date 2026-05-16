Магичен гол донесе ФА Къп на Сити при спорно съдийство (ВИДЕО)

Магичен гол с пета на Антоан Семеньо донесе ФА Къп на Манчестър Сити.

Във финала тимът на Пеп Гуардиола победи с 1:0 Челси, за да вдигне трофея за първи път от 2023 г. насам.

Триумфът идва след два поредни загубени финала - с 0:1 от Кристъл Палас през миналия сезон и 1:2 от Манчестър Юнайтед преди две години.

В главната роля: съдията

Двубоят на Уембли тази вечер обаче премина при спорно съдийство. Реферът Дарън Инглънд вбеси "сините" от Лондон, отхвърляйки на два пъти претенциите им за дузпа. Повторенията не убедиха в правотата на решенията му.

Първата ситуация бе малко преди почивката, при съприкосновение между нахлулия в наказателното поле Жоао Педро и Абдукодир Хусанов.

Второто положение беше сходно и дойде 5 минути след попадението на Семеньо в 72'. Йорел Хато се свлече след сблъсък с Хусанов.

В крайна сметка Сити спечели ФА Къп за осми път и изравни постижението на Челси.

Така "сините" удължиха кошмарната си серия от поражения във финали в турнира на 4 двубоя. Те отстъпиха също на Ливърпул (0:1, 2021//2022), Лестър (0:1, 2020/2021) и Арсенал (1:2, 2019/2020).