Магичен гол донесе ФА Къп на Сити при спорно съдийство (ВИДЕО)

Магичен гол с пета на Антоан Семеньо донесе ФА Къп на Манчестър Сити.
Във финала тимът на Пеп Гуардиола победи с 1:0 Челси, за да вдигне трофея за първи път от 2023 г. насам.
Триумфът идва след два поредни загубени финала - с 0:1 от Кристъл Палас през миналия сезон и 1:2 от Манчестър Юнайтед преди две години.
Двубоят на Уембли тази вечер обаче премина при спорно съдийство. Реферът Дарън Инглънд вбеси "сините" от Лондон, отхвърляйки на два пъти претенциите им за дузпа. Повторенията не убедиха в правотата на решенията му.
Първата ситуация бе малко преди почивката, при съприкосновение между нахлулия в наказателното поле Жоао Педро и Абдукодир Хусанов.
Второто положение беше сходно и дойде 5 минути след попадението на Семеньо в 72'. Йорел Хато се свлече след сблъсък с Хусанов.
В крайна сметка Сити спечели ФА Къп за осми път и изравни постижението на Челси.
Така "сините" удължиха кошмарната си серия от поражения във финали в турнира на 4 двубоя. Те отстъпиха също на Ливърпул (0:1, 2021//2022), Лестър (0:1, 2020/2021) и Арсенал (1:2, 2019/2020).