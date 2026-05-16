Карлос Насар е притеснен за олимпийската си мечта (ВИДЕО)

Проблемите във федерацията по вдигане на тежести поставят под заплаха голямата мечта на Карлос Насар.

Олимпийският шампион призна пред bTV, че е притеснен за участието си на Игрите в Лос Анджелис през 2028 г.

Днес най-добрият ни щангист раздаде автографи и се снима с десетки малки и големи свои почитатели, които го изненадаха със специални подаръци, сред които рисунки и яйце-бияч от Великден.

"Има едно незнание какво ще се случва. Нашата федерация тепърва трябва да отчете парите, които е изхарчила от миналата година, в лицето на Стефан Ботев. Въпросът е да не останем без лиценз, защото тогава пък няма да мога да се състезавам", коментира Насар.

"Тогава този труд, да не кажа голяма дума, но "отива на боклука". Ние имаме и определен брой състезания, на които трябва да участваме, за да отидем на олимпийски игри. Това е по-лошото - да не се случи така, че да не може да се участва там. Това са единствените мои притеснения, а не, че няма да участвам на едно световно или европейско", сподели "Спортист №1 на България за 2025 г.".

На европейския връх за четвърти път

Преди по-малко от месец Насар стана европейски шампион за четвърти пореден път. Най-добрият български щангист триумфира безапелационно в кат. до 94 кг.

В Батуми (Грузия) суперталантът отвя конкуренцията със 176 кг в изхвърлянето и 210 в изтласкването за двубой от 386 кг.

Така Карлос има злато от първенство на Стария континент в три различни категории. Той беше №1 в кат. до 89 кг в Ереван (Армения) през 2023 и София през 2024, преди да триумфира при до 96-килограмовите в Кишинев (Молдова) през миналата година.