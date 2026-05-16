Невиждан срам за Ливърпул, но Слот остава (ВИДЕО)

Феновете гледат с притеснение към следващия сезон

Ливърпул преживя невиждан срам късно снощи и феновете на все още действащия английски шампион гледат с притеснение към следващия сезон, в който, поне засега, се очаква Арне Слот да продължи да води тима.

Вчера мърсисайдци загубиха с 2:4 като гости на Астън Вила и допуснаха антирекорд в историята си откакто Висшата лига е във формат с 38 кръга - 52 инкасирани гола.

Ако не броим дузпите, "червените" от града на "Бийтълс" са допуснали и най-много попадения след статични положения през настоящата кампания - 20.

"Допуснахме твърде много голове, но мисля, че и не вкарахме достатъчно. Бяхме напълно в мача, напълно способни да постигнем резултат, но съм съгласен, че рухнахме, след като стана 1:2.", коментира след мача Слот, чийто стол се клати от есента на миналата година.

Феновете се произнесоха - точно както изпразниха Анфийлд преди последния съдийски сигнал срещу Челси преди седмица, снощи мнозина в гостуващия сектор на Вила Парк си тръгнаха по-рано.

Слот се оправда с деветимата контузени и заяви: "Мога да разбера, че в този момент феновете нямат увереност или усещане, че нещата могат да бъдат много по-добри през следващия сезон, но мисля, че подценяват какво може да направи един трансферен прозорец, едно ново начало".

Загубата обаче е 19-а за Ливърпул във всички турнири от началото на кампанията, като през настоящата във Висшата лига балансът на "червените" срещу Топ 9 е от 7 поражения и равенство.

В последния кръг Ливърпул е домакин на Брентфорд. Тимът заема петото място с 59 точки - 4 пред Борнемут, който има мач в аванс, но за щастие на мърсисайдци той е срещу борещия се за титлата Манчестър Сити.

Седмият Брайтън е с 53 точки и ще разчита на грешка на Ливърпул в последния кръг на 24 май, ако преди това се справи с Лийдс на Илия Груев.

