6,6 млн. долара делят Везенков от Олимпиакос?

6,6 млн. долара седят между баскетболиста Александър Везенков и завръщането му в Олимпиакос!

Това казва анализът на експерта по договори в НБА Кийт Смит.

The Sasha Vezenkov situation is fascinating. European media is reporting he's already agreed to a contract in Greece and the deal is done.



Toronto media is reporting that the Raptors aren't looking to waive him. And Vezenkov must be waived. He can't just decide to leave.



May…