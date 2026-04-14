76-годишният душманин на Везенков поиска телефона на репортерка в ефир! (ВИДЕО)

От 1964 г. та до днес Светислав Пешич - сърбинът, който изведе Югославия до световна (2002) и европейска титла (2001) и направи Барселона шампион в Евролигата (2003), е в баскетболните зали.

Сърбинът от години се движи по кривата и ту е всенароден любимец, ту е хулен, но с него никога не е скучно!

В момента Пешич е треньор на Байерн Мюнхен, а преди дни тимът му победи Олимпия Милано в Евролигата. Доброто му настроение личеше по реакцията към репортерката Гайа Акото, на която в ефир поиска... телефонния номер.

Въпросите

След мача Пешич даде традиционното интервю, като се сети да попита репортерката ва Евролигата:

-Беше добра седмица за нас. Сега ще се насочим към Бундеслигата. Ти следиш ли Бундеслигата? Знаеш ли, че Германия е световен и европейски шампион? (б.а. - начело на Бундестима, който спечели ЕвроБаскет 1993 бе Пешич)? Следиш ли ги тези неща?

-Опитвам се да следя всичко! Но имам само 24 часа.

-Ще те поканя на плейофите. Дай си номера, за да го дам на хората от клуба, за да го организират. Ако искаш, естествено!

Гайа реагира на поканата с усмивка и със загадъчното: "Вие сте легенда и тази покана не мога да откажа".

Пешич и семейството

Сръбският специалист е известен в западната ни съседка с чувството си за хумор, но и с огромната любов към своята съпруга Вера.

Двамата имат син Марко и дъщеря Ивана.

По време на пресконференция преди години в Сърбия телефонът му звънна, той се извини на журналистите, уточни че се обажда съпругата му и напусна залата.

На нож с Везенков

Голямата звезда на българския баскетбол Александър Везенков със сигурност не е от почитателите на Пешич.

Докато националът носеше екипа на Барселона през сезон 2017/2018, сърбинът бе треньор и не му даваше много шансове за изява. Заради малкото игрови минути Везенков не получи удължаване на договора с испанския гранд и отиде в Олимпиакос.

Преди дни Везенков заяви по адрес на Пешич: "Не бих го поздравил! Дори не бих му казал "Здравей!"