Везенков: Защо исках да си тръгна от Олимпиакос и как COVID промени кариерата ми? (ВИДЕО)

Александър Везенков откровено разказа за кариерата си в подкаста „GAME ON“, споделяйки преживяванията си в Олимпиакос, опита в НБА и завръщането си в Пирея, както и отношенията с треньора Йоргос Барцокас.

Крилото на „червено-белите“ призна, че е имало период, когато сериозно е обмислял напускане на отбора, защото първият му сезон (2018/19) не е бил успешен, а вторият - не започнал добре.

Подкрепата на ръководството обаче го задържа: „Господата Ангелопулос видяха нещо в мен и ми казаха, че няма да си тръгна“.

Пристигането на Барцокас се оказа повратна точка за Спортист №1 на България за 2022 и 2023 г. Българският национал подчерта, че периодът на COVID е бил решаващ за развитието му – шест месеца усилена работа в България му помогнали да подобри играта си и да преодолее трудностите.

Той описва треньора като страстен и емоционален по време на мач, но спокоен на тренировки: „Ти може да блокираш от виковете, аз може да се запаля. В професионалния спорт всички сме равни, но не сме еднакви“.

Везенков говори и за ролите в отбора: „Успешните отбори са тези, които знаят своята роля. Всеки е звезда в своята роля“. Самият той запазва скромен тон относно статута си: „Не мисля за това, за да не си създавам допълнителен натиск. От първия ден работя, за да давам най-доброто от себе си“.

Саша, който спечели отличието за Най-полезен играч Евролигата за сезон 2022/23, разкри в подкаста и отношението си към бившия си треньор в испанския Барселона Светислав Пешич.

Легендарният сръбски специалист застана начело на каталунците през февруари 2018 г. и двамата работиха заедно известно време.

„Като цяло не тая злоба и се опитвам да видя какво съм направил погрешно. Като това, че не бях на нивото, на което трябваше или можех да бъда. Прибирах се вкъщи и си мислех да говоря директно с него. Да му кажа: „Несправедлив си към мен.“ Или че ме подлага на трудности.

През третата ми година в Барселона се случиха някои неща с някои треньори. Човешките взаимоотношения бяха поставени на изпитание. Може да се отнесат несправедливо с теб, треньорът може да има проблем с теб, но търпението и доброто отношение са важни.

Опитах се да се докажа на тренировките. Да пристигам първи, да си тръгвам последен. Да бъда на разположение за треньора и ако не ме пусне, добре. Ще се оправя“, коментира българският национал.

Връщането му от НБА е свързано с желанието да поема отговорност и да се бори за титли, въпреки че можеше да остане в най-силното първенство на планетата.

Опитът му в Сакраменто Кингс бил труден – адаптацията на 28 години, възходите и паденията, както и контузията – но изборът да се върне в Олимпиакос бил съзнателен: „Мислих много, но исках да се върна, да бъда в огъня, да се боря за титли“.

Везенков заключи, че Олимпиакос е идеалната среда за него: „Чувствам се много добре, че се върнах. Хората ме посрещнаха топло. В Олимпиакос само титлата е успех“.