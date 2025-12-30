Три любовни истории в ЦСКА

Любовта намери своето място и в съблекалнята на ЦСКА. Централният нападател Йоанис Питас каза заветното „да“ на своята любима Амброзия, а защитникът Анжело Мартино също отпразнува най-важния си мач в личен план – този пред олтара.

Щастливи новини има и от другия край на отбраната – Адриан Лапеня използва паузата от мачовете, за да направи предложение за брак на своята половинка Мая. Романтичният момент се е случил по време на тяхното пътуване до Лондон – град, който завинаги ще остане специален за двамата.

От клуба споделиха емоцията с думите: „Изпращаме 2025 година с още няколко красиви мига, обагрени в червено.

Йоанис Питас и Анжело Мартино започват нова житейска глава рамо до рамо с любимите си, а Адриан Лапеня превърна своята любовна история в още по-вълнуваща с предложение за брак. Футболът ни събира, но любовта прави историите вечни.“

От ЦСКА пожелаха на тримата много щастие, здраве и споделени победи – както на терена, така и в живота.

