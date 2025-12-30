bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Три любовни истории в ЦСКА

Сватби, пръстени и „да“

Три любовни истории в ЦСКА

Любовта намери своето място и в съблекалнята на ЦСКА. Централният нападател Йоанис Питас каза заветното да“ на своята любима Амброзия, а защитникът Анжело Мартино също отпразнува най-важния си мач в личен план този пред олтара.

Щастливи новини има и от другия край на отбраната Адриан Лапеня използва паузата от мачовете, за да направи предложение за брак на своята половинка Мая. Романтичният момент се е случил по време на тяхното пътуване до Лондон град, който завинаги ще остане специален за двамата.

От клуба споделиха емоцията с думите: Изпращаме 2025 година с още няколко красиви мига, обагрени в червено.

От детство без футболни обувки до новия №10 на ЦСКА

Йоанис Питас и Анжело Мартино започват нова житейска глава рамо до рамо с любимите си, а Адриан Лапеня превърна своята любовна история в още по-вълнуваща с предложение за брак. Футболът ни събира, но любовта прави историите вечни.“

От ЦСКА пожелаха на тримата много щастие, здраве и споделени победи както на терена, така и в живота.

ЦСКА плаща половин милион долара за новото си попълнение

 
