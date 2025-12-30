Нарича Мъри Стоилов „втори баща“, а сега е близо до подпис с ЦСКА

След месеци на спекулации около бъдещето му, трансферната сага с Исак Соле е на финалната си фаза. Един от най-постоянните халфове в Първа лига е близо до подпис с ЦСКА.

Соле се утвърди като ключова фигура в състава на Славия. Националът на ЦАР е следен от „червените“ още от миналия сезон, но именно сега клубът е готов да финализира сделката.

Двата клуба вече имат договорка по финансовите параметри, като остава единствено финалното решение на футболиста.

На този фон Левски остава в ролята на страничен наблюдател. Въпреки появилите се медийни спекулации, от „Герена“ не е имало официален или неофициален контакт със Славия.

„Ако Соле се разбере, може да отиде в ЦСКА. Всичко зависи от него. В интерес на истината, от Левски никой не се е свързвал с нас – нито официално, нито неофициално. Всичко останало са публикации и хипотези. А за Славия – не ни мислете, имаме достатъчно кадърни момчета и клубът ни е доказал, че умее да работи със своите деца“, коментира президентът на „белите“ Венцеслав Стефанов пред Sportal.

Любопитна подробност е, че Исак Соле е сред любимците на бившия треньор на Левски Станимир Стоилов. Халфът, който игра под негово ръководство в Гьозтепе, дори нарича Мъри „втори баща“.

