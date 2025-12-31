bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Сънува финала, събуди се световна шампионка: невероятната история на Димана Иванова (СНИМКИ)

Празнична среща с момичето от злато

Сънува финала, събуди се световна шампионка: невероятната история на Димана Иванова (СНИМКИ)

Тя дирижира играта със спокойствие, което не отговаря на възрастта ѝ. Усмихната, земна и уверена такава е Димана Иванова, титулярен разпределител на националния отбор на България по волейбол до 19 години. След като поведе тима ни към световната титла и победа с 3:1 над САЩ на финала, тя бе избрана за MVP на шампионата, както и влезе в Идеалния отбор като най-добра разпределителка.

До нея сред най-добрите на първенството застанаха още Калина Венева, Деница Ангелова и Виктория Нинова златно поколение, което вече пише история.

Помислих си, че са объркали името…“

Когато чува името си при обявяването на индивидуалните награди, Димана първоначално не помръдва.

И двата пъти си помислих, че са объркали името и се оглеждах дали някой друг ще тръгне. Не успявах да повярвам“, признава тя с усмивка.

България посрещна триумфално световните шампионки (ВИДЕО)

А може би съдбата просто ѝ е намигнала. Защото още първата среща с волейбола е била специална.

Майка ми ме заведе в залата и ми беше много приятно. Мисля, че беше любов от пръв поглед вече 8 години съм в този спорт.“ В семейството на Димана спортът не е изключение, а правило. И то в женски вариант.

„90% сме жени. Майка ми Венера е била волейболистка, най-голямата ми сестра Емилета е волейболистка, другата ми сестра - Гергана играеше баскетбол.“ Може би точно затова думите отбор“ и подкрепа“ за нея звучат толкова естествено.

Най-любопитният момент от световното първенство? Димана го е преживяла… още преди да се случи.  "Мачът със САЩ го сънувах три дни по-рано. Сънувах как ще го изиграем, какво ще направим…“

А после го направиха с дисциплина, работа и без излишен шум. Не е имало нещо магическо. Просто дълго време заедно и всяка даваше максимума от себе си.“

Малките ритуали и големите цели

Преди мач Димана не търси сложни суеверия. Гледам да не съм гладна… и си хапвам нещо сладичко“, казва с намигване разпределителката на Левски.

Тя не обича думата мечти“, предпочита цели“: Да изградя стабилна волейболна кариера и да имам щастливо, обичано семейство.“

Президентът Радев към световните шампионки: Вече сте идоли на българските деца!

А ако имаше суперсила? Да чета мисли.“  

Момиче, което остава себе си

Извън залата Димана, която като малка е искала да стане полицайка или военна, е същото момиче, което обича шумните Коледи, семейния хаос в хубавия смисъл“, добрата музика и смеха. И не забравя най-близките си.

А най-много сплотява семейството младата ѝ леля Боби, майка на две прекрасни деца. “Боби супер леля си!”, завършва признателно Димана.

