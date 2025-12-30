bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
ОБНОВЕНА: Ето какво е състоянието на Антъни Джошуа

Майката на шампиона - Йета Одусаня, е неотлъчно до леглото на своя син

Нараняванията на Антъни Джошуа след фаталната автомобилна катастрофа в Нигерия не са толкова тежки, колкото се смяташе първоначално. Това гласят последните новини от болницата, където е приет бившият световен шампион по бокс в тежка категория.

36-годишният британец ще остане в лечебното заведение още няколко дни. Частната болница "Душеса" в Лагос е обявена за най-добрата в Нигерия през последните две години и предлага 24-часова индивидуална грижа.

Мащабът на щетите

Пълният мащаб на щетите, които катастрофата може да е причинила на Джошуа, остава неясен. Освен физически, травмите му със сигурност са и психологически. А големият въпрос е дали той ще успее да се завърне на ринга - особено на фона на слуховете за мегабитка срещу Тайсън Фюри за 115 милиона евро.

€115 милиона: Кога Антъни Джошуа ще е готов за Тайсън Фюри? (ВИДЕО)

При жестокия сблъсък с висока скорост на магистрала загинаха двама от най-близките му приятели. Латиф Айоделе и Сина Гами пътували с боксовата суперзвезда, когато джипът се ударил в спрял камион. Смята се, че двамата са седели от дясната страна на превозното средство и са починали на място. Шофьорът и возещия се зад него Антъни са оцелели по чудо.

Ей Джей беше изваден от смачканите ламарини с помощта на десетки местни жители, станали свидетели на фаталния сблъсък. Той трябваше да премине покрай телата на своите приятели, положени на земята.

 
