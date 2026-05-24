С "Бангаранга" към трофея: DARA пожела успех на Саша Везенков!

Навръх 24 май - празника на българската писменост и култура, един от най-добрите ни спортисти в последните години Александър Везенков, може да извърши страхотен подвиг.

Баскетболистът и неговият "Олимпиакос" ще излязат на финал на най-силния европейски клубен турнир Евролигата. Мачът срещу Реал Мадрид е днес от 21:00 ч., а всички погледи ще са насочени към Атина и залата на кръвния враг Панатинайкос.

Напрежението се усеща и всяка позитивна енергия към гръцката столица е важна! Особено когато идва от един от най-нашумелите изпълнители в цял свят - победителката в "Евровизия" DARA.

"Разбий ги, шампионе!"

В своя профил в социалните мрежи изпълнителката на тоталния хит "Бангаранга" поздрави всички българи по случай 24 май и не пропусна на спомене и Везенков.

Снимка: Reuters

"Честит празник! Днес празнуваме деня на българската писменост! Любимият ми празник! Празнуваме буквите, които носят нашата история, нашата музика, нашата душа, нашия глас! Благодарим!", отбеляза повода DARA, а след това добави:

"Пожелавам и целия късмет на света на Саша Везенков днес! Разбий ги, шампионе!"

Самият Везенков преди дни разкри, че е изключително щастлив от победата на DARA на "Евровизия".

"Да, следих Евровизия. Как да не съм?! Направо ги убихме! Първи сме и по гласове от жури, и по гласове от публика. Беше супер!", каза Везенков.

Важният мач

В петък, 22 май, Везенков имаше съществена роля за класирането на Олимпиакос на финал, след като тимът му победи Фенербахче със 79:61, а той отбеляза 16 точки.

Българинът вече се класира за финала веднъж - през 2023 г., когато изигра страхотен мач (29 точки, 9 борби, 4 асистенции), но гръцкият гранд загуби инфарктно от Реал Мадрид със 78:79.

Снимка: Lap.bg

Саша и компания отстъпиха в полуфиналите преди година, както и през 2021/2022.

През миналия сезон "червено-белите" паднаха с 68:78 от тогавашната си "черна котка" Монако, преди все пак да се утешат с бронзовите медали след 97:93 над големия си съперник Панатинайкос.

При дебюта на Везенков във Файнъл Фор, през 2022 г., Олимпиакос загуби със 74:77 от Анадолу Ефес, а след това и със 74:84 от Барселона в малкия финал.

Снимка: Lap.bg

Днес, 24 май, на пътя на Спортист номер 1 на България за 2022 и 2023 г. и Най-полезен игра на редовния сезон на турнира и неговият тим застава отново Реал Мадрид!

Ако Везенков и тимът му спечелят, то той ще се превърне в първия българин, вдигал трофея от най-престижния европейски клубен баскетболен турнир Евролигата!