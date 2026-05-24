bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Баскетбол

С "Бангаранга" към трофея: DARA пожела успех на Саша Везенков!

Българският баскетболист и неговият Олимпиакос излизат на финал на Евролигата

С
Reuters

Навръх 24 май - празника на българската писменост и култура, един от най-добрите ни спортисти в последните години Александър Везенков, може да извърши страхотен подвиг. 

Баскетболистът и неговият "Олимпиакос" ще излязат на финал на най-силния европейски клубен турнир Евролигата. Мачът срещу Реал Мадрид е днес от 21:00 ч., а всички погледи ще са насочени към Атина и залата на кръвния враг Панатинайкос. 

Напрежението се усеща и всяка позитивна енергия към гръцката столица е важна! Особено когато идва от един от най-нашумелите изпълнители в цял свят - победителката в "Евровизия" DARA. 

"Разбий ги, шампионе!"

В своя профил в социалните мрежи изпълнителката на тоталния хит "Бангаранга" поздрави всички българи по случай 24 май и не пропусна на спомене и Везенков.

Снимка: Reuters

"Честит празник! Днес празнуваме деня на българската писменост! Любимият ми празник! Празнуваме буквите, които носят нашата история, нашата музика, нашата душа, нашия глас! Благодарим!", отбеляза повода DARA, а след това добави:

"Пожелавам и целия късмет на света на Саша Везенков днес! Разбий ги, шампионе!"

Самият Везенков преди дни разкри, че е изключително щастлив от победата на DARA на "Евровизия". 

"Да, следих Евровизия. Как да не съм?! Направо ги убихме! Първи сме и по гласове от жури, и по гласове от публика. Беше супер!", каза Везенков.

Везенков: Следих Евровизия, направо ги убихме! (ВИДЕО)

Важният мач

В петък, 22 май, Везенков имаше съществена роля за класирането на Олимпиакос на финал, след като тимът му победи Фенербахче със 79:61, а той отбеляза 16 точки.

Българинът вече се класира за финала веднъж - през 2023 г., когато изигра страхотен мач (29 точки, 9 борби, 4 асистенции), но гръцкият гранд загуби инфарктно от Реал Мадрид със 78:79.

Снимка: Lap.bg

Саша и компания отстъпиха в полуфиналите преди година, както и през 2021/2022.

През миналия сезон "червено-белите" паднаха с 68:78 от тогавашната си "черна котка" Монако, преди все пак да се утешат с бронзовите медали след 97:93 над големия си съперник Панатинайкос.

При дебюта на Везенков във Файнъл Фор, през 2022 г., Олимпиакос загуби със 74:77 от Анадолу Ефес, а след това и със 74:84 от Барселона в малкия финал.

Снимка: Lap.bg

Днес, 24 май, на пътя на Спортист номер 1 на България за 2022 и 2023 г. и Най-полезен игра на редовния сезон на турнира и неговият тим застава отново Реал Мадрид! 

Ако Везенков и тимът му спечелят, то той ще се превърне в първия българин, вдигал трофея от най-престижния европейски клубен баскетболен турнир Евролигата!

DARA има снимки с две футболни фланелки! На кой отбор е фен?
Тагове:

финал олимпиакос реал мадрид атина евролига успех Евровизия дара Александър Везенков Дара бангаранга

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Левски на 112: От

Левски на 112: От "Могилката" до 27-ата!

"Българска армия" светна патриотично за празника (ВИДЕО)
Кикбоксът го спаси от тормоз! Васил Христов на ELITBET MAX FIGHT 65 (ВИДЕО)

Кикбоксът го спаси от тормоз! Васил Христов на ELITBET MAX FIGHT 65 (ВИДЕО)
Усик остави Верхувен да блесне пред света преди да го победи

Усик остави Верхувен да блесне пред света преди да го победи

Защо Григор Димитров не пие? (ВИДЕО)

Защо Григор Димитров не пие? (ВИДЕО)

Последни новини

Кикбоксът го спаси от тормоз! Васил Христов на ELITBET MAX FIGHT 65 (ВИДЕО)

Кикбоксът го спаси от тормоз! Васил Христов на ELITBET MAX FIGHT 65 (ВИДЕО)
Какво уби Кайл Буш?

Какво уби Кайл Буш?

"Българска армия" светна патриотично за празника (ВИДЕО)
Левски на 112: От

Левски на 112: От "Могилката" до 27-ата!

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV