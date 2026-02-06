Баскетболът в траур. Почина котката Любица!

Сръбският баскетбол потъна в траур заради котка.
Вчера, 5 февруари, от този свят си отиде Любица - котката, която от години обитава една от емблематичните зали в Белград.
Зала "Александър Николич" или по-позната като "Пионир" е дом и на Цървена звезда, и на Партизан.
Любица бе любимец и на фенове, и на баскетболисти.
Тя живя в залата цели 18 години и се превърна в една от емблематичните фигури за сръбския спорт.
"Любица обичаше баскетбола, тълпите, шума от трибуните и известните лица. Беше част от нашето ежедневие и предизвикваше усмивки у посетителите. Благодарим ти, Любице за всеки момент, за топлината и радостта, която ни носеше", пишат от залата.
От Цървена звезда също се простиха с емблематичната котка.
Са великом тугом обавештавамо јавност да је @ljubicathecat преминула у свом Пиониру, где је 18 година била актер многобројних догађаја и утакмица и побрала многе симпатије домаће и стране јавности. https://t.co/y3v1HuyKHw pic.twitter.com/XJfVchAf4a— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) February 5, 2026
Котката беше любимка не само на местните, но и на гостуващите тимове, които често тренираха в Пионир преди важните мачове със Звезда или Партизан.
Никой от работещите в залата няма представа кога и от къде е дошла Любица.
"Когато има мач, тя си сяда на своето място. На тренировка също е тук, нищо не пропуска", разказаха преди години от залата.
Ime joj je Ljubica, ceo život je u beogradskoj hali Pionir, redovni je posetilac košarkaških utakmica, a možda ćete je videti i večeras tokom duela Crvene zvezde i Makabija https://t.co/RnauXmxDar pic.twitter.com/RPzrzKSSXk— BBC NEWS na srpskom (@bbcnasrpskom) November 24, 2022