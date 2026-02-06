bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Баскетбол

От години тя обитаваше една от емблематичните зали в Белград

Баскетболът в траур. Почина котката Любица!

Сръбският баскетбол потъна в траур заради котка. 

Вчера, 5 февруари, от този свят си отиде Любица - котката, която от години обитава една от емблематичните зали в Белград. 

Зала "Александър Николич" или по-позната като "Пионир" е дом и на Цървена звезда, и на Партизан. 

Сбогом!

Любица бе любимец и на фенове, и на баскетболисти. 

Тя живя в залата цели 18 години и се превърна в една от емблематичните фигури за сръбския спорт. 

"Любица обичаше баскетбола, тълпите, шума от трибуните и известните лица. Беше част от нашето ежедневие и предизвикваше усмивки у посетителите. Благодарим ти, Любице за всеки момент, за топлината и радостта, която ни носеше", пишат от залата. 

От Цървена звезда също се простиха с емблематичната котка. 

Известната Любица

Котката беше любимка не само на местните, но и на гостуващите тимове, които често тренираха в Пионир преди важните мачове със Звезда или Партизан. 

Никой от работещите в залата няма представа кога и от къде е дошла Любица. 

"Когато има мач, тя си сяда на своето място. На тренировка също е тук, нищо не пропуска", разказаха преди години от залата.

 
