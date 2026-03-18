bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Ще участват ли Новиков и Милов на Евро 2026?

Федерацията им прати повиквателни, клубовете внасят днес искане за ново Общо събрание

Българската федерация по борба е изпратила официална покана до състезателите на ЦСКА да се включат в централизираната подготовка на националния отбор.

Тя е свързана с предстоящите важни състезания – турнира „Дан Колов – Никола Петров“ и европейското първенство в Тирана.

Федерацията подчертава, че общият тренировъчен процес е ключов за по-добра подготовка и успешно представяне на страната.

Поканата идва след среща между ръководството на федерацията и състезателите от ЦСКА. Към клуба е изпратена и годишната програма за подготовка за 2026 г., която включва цели, етапи на тренировки, лагер-сборове и участия в международни турнири. Сред поканените са и водещи борци като олимпийският шампион Семен Новиков и европейският шампион Кирил Милов.

Белчо Горанов стана началник в борбата

В същото време остава напрежението между двете страни. Борците от ЦСКА настояват да се подготвят по програмата на клубния си треньор Сослан Фарниев и не приемат това да е причина за евентуалното им изваждане от националния отбор. Заради този спор те организираха протест и поискаха оставката на президента на федерацията Станка Златева.

Федерацията заявява, че е отворена за диалог и сътрудничество с клуба, но държи на централизирания модел на подготовка. Междувременно срокът за окончателните заявки за участие в Европейското първенство, което започва на 20 април, е 19 март, което прави ситуацията спешна.

Днес в 15:30 ч. се очакват част от клубовете да внесат искане за ново Общо събрание на централата.

Развръзката в борбата? Вероятно през следващата седмица!
Най - важното

Сенегал отвръща на удара!

Съсипват Инфантино заради титлата на Мароко: Той си мисли, че е Тръмп на Африка!

Пеп: Защо хората винаги искат да ме уволнят?

Тенисистката, която загуби бъбрек, коса и детство...

Повика Тиаго, но не е и Неймар:

Последни новини

Тя отново е тук! Готова ли е Александра Начева за световен медал? (ВИДЕО)

„Баскетболни дневници“, еп. 8: Матеа Тавич – босненската мощ и българският трикольор (ВИДЕО)

Байерн е без вратар! Може ли Аталанта да направи чудо? ( ВИДЕО)

Ще преклони ли Ливърпул глава пред Галатасарай?

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV