Ще участват ли Новиков и Милов на Евро 2026?

Българската федерация по борба е изпратила официална покана до състезателите на ЦСКА да се включат в централизираната подготовка на националния отбор.

Тя е свързана с предстоящите важни състезания – турнира „Дан Колов – Никола Петров“ и европейското първенство в Тирана.

Федерацията подчертава, че общият тренировъчен процес е ключов за по-добра подготовка и успешно представяне на страната.

Поканата идва след среща между ръководството на федерацията и състезателите от ЦСКА. Към клуба е изпратена и годишната програма за подготовка за 2026 г., която включва цели, етапи на тренировки, лагер-сборове и участия в международни турнири. Сред поканените са и водещи борци като олимпийският шампион Семен Новиков и европейският шампион Кирил Милов.

В същото време остава напрежението между двете страни. Борците от ЦСКА настояват да се подготвят по програмата на клубния си треньор Сослан Фарниев и не приемат това да е причина за евентуалното им изваждане от националния отбор. Заради този спор те организираха протест и поискаха оставката на президента на федерацията Станка Златева.

Федерацията заявява, че е отворена за диалог и сътрудничество с клуба, но държи на централизирания модел на подготовка. Междувременно срокът за окончателните заявки за участие в Европейското първенство, което започва на 20 април, е 19 март, което прави ситуацията спешна.

Днес в 15:30 ч. се очакват част от клубовете да внесат искане за ново Общо събрание на централата.