Баскетбол

"Баскетболни дневници", еп. 2: Баскетболистка, мама, любима. Тя е Тина! (ВИДЕО)

Гледайте поредицата ни, посветена на предстоящите мачове на женския национален отбор по баскетбол

Ще я срещнете в баскетболната зала и ще гледате с интерес как минава през съперниците! Ще си помислите, че в главата ѝ няма нищо друго, освен оранжевата топка и победата!

Лъжете се!

Тя е Радостина Христова - Най-полезен играч във финалния турнир за Купата на България, спечелен от нейния Монтана. Но и мама Тина, любимата на съпруга си Пламен Тина и истинско вдъхновение. 

Тя е втората героиня в нашата поредица "Баскетболни дневници", посветена на предстоящите мачове на женския национален отбор по баскетбол, която може да гледате пряко на платформата ни VOYO.BG

Не едно, а две

Майчинството е трудно и със сигурност преобръща живота на всяка жена. При Тина Христова всичко в живота е по две, защото тя си има Стаси и Жаки - близнаци на 2 години, които няма как да застанат пред баскетбола. 

"Сутринта започва около 7:00 ч. най-късно. Ставаме сутрин, оправям децата - зъби, дрехи, памперси, закуска за децата, за мъжа, за кучето, за рибките и накрая правя кафе, което не изпивам, защото нямам време. И тръгвам за тренировка, тренирам фитнес, после се прибирам, за да сготвя, храня на децата...", разказва ни тя. 

 
 
 
В този луд график, Тина има време да бъде и неизменна част от българския национален отбор, а и да се гордее с постиженията на паркета.

"За момента кариерата ми, учудващо за моите 31 години, тепърва стига своите върхове, а не залязва. За което на тях да трябва да благодаря. Може би в животът ти като има друг стимул, като изместиш фокуса на притесненията, защото сега се притеснявам за много по-малко неща, защото имам много по-ценни в живота си. Може би това ме кара, да съм по-хладнокръвна на игрището", размишлява тя. 

А как реагира, когато чуе "Мамо!" по време на мач и омръзва ли някога този напрегнат график? Може да видите във втория епизод на поредицата ни "Баскетболни дневници", посветена на силните жени в спорта с оранжевата топка! Ще я намерите на платформата VOYO.BG!

 
 
 
Мачовете

С тези епизоди искаме да ви подготвим за предстоящите срещи на женския тим на България от квалификациите за европейското първенство през 2027 г. 

Те също ще бъдат излъчени на VOYO.BG

Момичетата на селекционера Таня Гатева се изправят срещу Азербайджан (11 март), Украйна (14 март) и Черна гора (17 март).

Тагове:

баскетбол монтана майка близнаци радостина христова Баскетболни дневници

