Българският съдия с официалните обувки вече свири във Висшата лига

Първи български футболен съдия в едно от най-силните първенства в света - Висшата лига на Англия!

Неговото име е Христо Караиванов и той бе страничен рефер на мача Лийдс - Съндерланд от 29-ия кръг на шампионата. В срещата взе участие звездата на националния тим Илия Груев, но неговият тийм загуби. Единственият гол в мача за победата на Съндерланд вкара Хабиб Диара, който реализира спорна дузпа в 70-ата минута.

Но да се върнем към другия български герой на терена!

Кариерата на Караиванов

Христо Караиванов направи дебюта си във Висшата лига в бригадата на опитния Стюарт Атуел.

Българинът има зад гърба си стотици мачове, като е преминал през всички нива на английския футбол. През септември 2025 г. той бе страничен съдия на срещата от турнира Карабао къп между Фулъм и Кеймбридж (1:0).

Той вече има и следващ наряд - за срещата от Чемпиъншип между Кунс Парк Рейнджърс и Мидълзбро на 8 март.

Кариерата му иначе започва от долните дивизии в българското първенство.

Обувките

Караиванов се изкачва категорично в кариерата си в Англия, но няма как да не споменем случката от 2018 г., когато българинът акостира на страниците на най-авторитетните спортни издания на Острова, а и в целия свят, заради... обувките си.

Той бе страничен съдия на Транмиър - Моркамб от Лига 2 на Англия.

Тогава се появи на мача с официални обувки, а не с маратонки.

"Когато в 3:25 трябва да вдигнеш засада, а в 5:00 да си на семейна вечеря!"

"Няма нищо лошо в това да бъдеш най-добре облеченият на стадиона"

"По-добре по-издокаран от не достатъчно издокаран"

Това бяха част от коментарите тогава.