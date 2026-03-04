"Спортен нюзрум" - в четвъртък, но СЛЕД най-важния мач за сезона

Онлайн поредицата ни "Спортен нюзрум" ще спази традицията да ви прави съпричастни към най-важните моменти в българския спорт и футбол.

Предаването ни, което събира аудитория в понеделник и четвъртък от 13:00 ч. пряко в YOUTUBE и на сайта BTVSPORT.BG, и тази седмица ще очаква вашите мнения и анализи, но не в познатия час.

Причината е мачът между Лудогорец и Левски от 24-ия кръг на футболния ни шампионат!

Кога?

Срещата е в четвъртък (5 март) в Разград, с начален час 18:30 ч.

След края ѝ ще може да бъдете със "Спортен нюзрум", за да чуете всички анализи, както и отзиви от мача.

Мястото е познатото - в канала на bTV Media Group в YOUTUBE и на нашия сайт BTVSPORT.BG. Часът е около 20:00 ч.

Защо?

Правим промяна в часа за мача, тъй като той е сред най-важните за сезона.

Левски е лидер в шампионата с 56 точки. Лудогорец е сред преследвачите с 44!

Снимка: Lap.bg

Малко или много тази среща ще реши титлата - 15-а поредна за "орлите" или мечтаната 27-а за Левски?

Както вървят резултатите, Левски и Лудогорец ще спорят за трофея и в плейофите, но преди това е важно да разберем с каква разлика ще влязат в заключителната част на сезона.

В последните си мачове "сините" са безпогрешни, докато Лудогорец изпуснаха ценни точки - загубиха от Ботев Пловдив и направиха 1:1 с Локомотив Пловдив.

Снимка: Lap.bg

Как ще се развие дербито Лудогорец - Левски? Гледайте в "Спортен нюзрум", пряко в YOUTUBE и на нашия сайт BTVSPORT.BG в четвъртък (5 март) след края на мача, около 20:00 ч.