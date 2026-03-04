bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

"Спортен нюзрум" - в четвъртък, но СЛЕД най-важния мач за сезона

Гледайте ни с ексклузивни анализи в Youtube и на сайта btvsport.bg

"Спортен нюзрум" - в четвъртък, но СЛЕД най-важния мач за сезона

Онлайн поредицата ни "Спортен нюзрум" ще спази традицията да ви прави съпричастни към най-важните моменти в българския спорт и футбол. 

Предаването ни, което събира аудитория в понеделник и четвъртък от 13:00 ч. пряко в YOUTUBE и на сайта BTVSPORT.BG, и тази седмица ще очаква вашите мнения и анализи, но не в познатия час. 

Причината е мачът между Лудогорец и Левски от 24-ия кръг на футболния ни шампионат! 

Кога?

Срещата е в четвъртък (5 март) в Разград, с начален час 18:30 ч. 

След края ѝ ще може да бъдете със "Спортен нюзрум", за да чуете всички анализи, както и отзиви от мача. 

Мястото е познатото - в канала на bTV Media Group в YOUTUBE и на нашия сайт BTVSPORT.BG. Часът е около 20:00 ч.

Защо?

Правим промяна в часа за мача, тъй като той е сред най-важните за сезона. 

Левски е лидер в шампионата с 56 точки. Лудогорец е сред преследвачите с 44! 

Снимка: Lap.bg

Малко или много тази среща ще реши титлата - 15-а поредна за "орлите" или мечтаната 27-а за Левски?

Както вървят резултатите, Левски и Лудогорец ще спорят за трофея и в плейофите, но преди това е важно да разберем с каква разлика ще влязат в заключителната част на сезона. 

В последните си мачове "сините" са безпогрешни, докато Лудогорец изпуснаха ценни точки - загубиха от Ботев Пловдив и направиха 1:1 с Локомотив Пловдив. 

Снимка: Lap.bg

Как ще се развие дербито Лудогорец - Левски? Гледайте в "Спортен нюзрум", пряко в YOUTUBE и на нашия сайт BTVSPORT.BG в четвъртък (5 март) след края на мача, около 20:00 ч.

Тагове:

левски дерби шампион лудогорец Спортен нюзрум

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Българският съдия с официалните обувки вече свири във Висшата лига

Българският съдия с официалните обувки вече свири във Висшата лига

Любо Пенев в разговор със съотборник: Решен съм да живея

Любо Пенев в разговор със съотборник: Решен съм да живея
Ясно е кога се прощаваме с Джони Велинов

Ясно е кога се прощаваме с Джони Велинов
Навръх празника: Антоанета Костадинова грабна трети медал на европейското

Навръх празника: Антоанета Костадинова грабна трети медал на европейското
Цанко Цанков стана световен вицешампион в ледени води

Цанко Цанков стана световен вицешампион в ледени води

Последни новини

Българският съдия с официалните обувки вече свири във Висшата лига

Българският съдия с официалните обувки вече свири във Висшата лига

Салах се отпуши, но

Салах се отпуши, но "вълците" нахапаха и Ливърпул
Разбулиха мистерията около Кристиано Роналдо

Разбулиха мистерията около Кристиано Роналдо
Навръх празника: Антоанета Костадинова грабна трети медал на европейското

Навръх празника: Антоанета Костадинова грабна трети медал на европейското
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV