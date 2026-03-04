bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Българският рефер от Висшата лига прави... ковчези (ВИДЕО)

В компанията се гордеят с Христо Караиванов, който расте в йерархията

Историческото присъствие на български футболен съдия в едно от най-авторитетните първенства - английската Висшата лига, вече е факт!

Неговото име е Христо Караиванов и вчера (3 март) той направи дебюта си като част от бригадата на опитния Стюарт Атуел. Българинът бе страничен съдия при загубата на Лийдс, с Илия Груев в състава, от Съндерланд с 0:1. 

Христо не е обикновен съдия! Той е рефер, който може да ви... погребе! При това не само вдигайки флага за засада!

Основната му дейност е изработка на ковчези!

Расте в йерархията

Да! Правилно чухте! Христо Караиванов работи във фабриката за ковчези HCR Caskets, която се намира в Стоуърбридж - градче близо до Бирмингам

Той е част от екипа на фирмата си от 20 години и както във футбола, така и в тази сфера израства в йерархията! 

Преди 3 години Христо става мениджър във фабриката, а от декември 2025 г. вече е главен мениджър! 

"Паралелно с работа си при нас, Христо е и футболен съдия с повече от 20 години опит", пишат от фабриката му. 

Защо е съдия?

Христо се захваща със съдийската професия още докато живее у нас.

В Англия пък тръгва от най-ниското ниво, като през 2018 г. той стана истинска знаменитост, след като се появи с официални обувки като страничен съдия на Транмиър - Моркамб от Лига 2 на Англия. 

След това предстоят повече от 200 мача, за да стигне елита. 

Караиванов е фен на Ливърпул, а освен футбол харесва и колоездене. 

"Най-хубавото нещо на съдийството са уменията, които придобиваш. Без съмнение, без съдийството, едва ли щях да постигна и другите неща в живота си. Хората сигурно не осъзнават колко много ни интересува цялата тази работа и колко много ни се иска да я вършим добре, да се подготвим както трябва и да взимаме правилните решения", сподели наскоро Христо. 

А следващият мач, на който той ще бъде страничен съдия е срещата от Чемпиъншип между Кунс Парк Рейнджърс и Мидълзбро на 8 март. 

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by PGMO (@fa_pgmol)

Тагове:

българин съдия погребение рефер фабрика висша лига ковчези Христо Караиванов

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

"Спортен нюзрум" - в четвъртък, но СЛЕД най-важния мач за сезона

Българският съдия с официалните обувки вече свири във Висшата лига

Българският съдия с официалните обувки вече свири във Висшата лига

Любо Пенев в разговор със съотборник: Решен съм да живея

Любо Пенев в разговор със съотборник: Решен съм да живея
Ясно е кога се прощаваме с Джони Велинов

Ясно е кога се прощаваме с Джони Велинов
Нов казус в БОК: Кой настоява за обжалване на избора на Весела Лечева? (ВИДЕО)

Нов казус в БОК: Кой настоява за обжалване на избора на Весела Лечева? (ВИДЕО)

Последни новини

Нов казус в БОК: Кой настоява за обжалване на избора на Весела Лечева? (ВИДЕО)

Нов казус в БОК: Кой настоява за обжалване на избора на Весела Лечева? (ВИДЕО)
Българският съдия с официалните обувки вече свири във Висшата лига

Българският съдия с официалните обувки вече свири във Висшата лига

"Спортен нюзрум" - в четвъртък, но СЛЕД най-важния мач за сезона

Салах се отпуши, но

Салах се отпуши, но "вълците" нахапаха и Ливърпул
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV