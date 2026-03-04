Българският рефер от Висшата лига прави... ковчези (ВИДЕО)

Историческото присъствие на български футболен съдия в едно от най-авторитетните първенства - английската Висшата лига, вече е факт!

Неговото име е Христо Караиванов и вчера (3 март) той направи дебюта си като част от бригадата на опитния Стюарт Атуел. Българинът бе страничен съдия при загубата на Лийдс, с Илия Груев в състава, от Съндерланд с 0:1.

Христо не е обикновен съдия! Той е рефер, който може да ви... погребе! При това не само вдигайки флага за засада!

Основната му дейност е изработка на ковчези!

Расте в йерархията

Да! Правилно чухте! Христо Караиванов работи във фабриката за ковчези HCR Caskets, която се намира в Стоуърбридж - градче близо до Бирмингам.

Той е част от екипа на фирмата си от 20 години и както във футбола, така и в тази сфера израства в йерархията!

Преди 3 години Христо става мениджър във фабриката, а от декември 2025 г. вече е главен мениджър!

"Паралелно с работа си при нас, Христо е и футболен съдия с повече от 20 години опит", пишат от фабриката му.

View this post on Instagram A post shared by Jukes Group LTD (@jukes.groupltd)

Защо е съдия?

Христо се захваща със съдийската професия още докато живее у нас.

В Англия пък тръгва от най-ниското ниво, като през 2018 г. той стана истинска знаменитост, след като се появи с официални обувки като страничен съдия на Транмиър - Моркамб от Лига 2 на Англия.

След това предстоят повече от 200 мача, за да стигне елита.

Караиванов е фен на Ливърпул, а освен футбол харесва и колоездене.

"Най-хубавото нещо на съдийството са уменията, които придобиваш. Без съмнение, без съдийството, едва ли щях да постигна и другите неща в живота си. Хората сигурно не осъзнават колко много ни интересува цялата тази работа и колко много ни се иска да я вършим добре, да се подготвим както трябва и да взимаме правилните решения", сподели наскоро Христо.

А следващият мач, на който той ще бъде страничен съдия е срещата от Чемпиъншип между Кунс Парк Рейнджърс и Мидълзбро на 8 март.