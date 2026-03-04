bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Нов казус в БОК: Кой настоява за обжалване на избора на Весела Лечева? (ВИДЕО)

Изявление на председателя на Българската конфедерация по кикбокс и муай тай разбуни духовете

Lap.bg

Пред нов казус е изправен Българският олимпийски комитет на фона на постоянните обжалвания за избора на Весела Лечева като председател на централата. 

От Конгреса, на който Лечева получи повече гласове от досегашния председател Стефка Костадинова, измина почти година. Веднага след процедурата обаче изборите бяха обжалвани, като и до момента няма окончателно решение. Разгледани са 4 от седемте жалби от Софийския градски съд, като по три от тях съдът се произнесе в полза на Лечева. 

Последната такава е на Българска конфедерация по кикбокс и муай тай.

Позицията на Галин Димов

Председателят на Конфедерацията излезе с изявление след решението на съда. Именно то предизвика казус, според екипа на Весела Лечева. 

"Държа да е ясно какво се е случило. През 2024-а година бяхме поканени в БОК по моя инициатива, след като се срещнах с наши български политици и помолих за помощ, защото това за нас беше престижно. Бяхме приети от госпожа Стефка Костадинова. 

И сега, когато се случва това нещо с избора на г-жа Лечева, ние единствено сме се съобразили с нейната молба – на г-жа Костадинова, да подадем жалба относно свикване на събранието и относно избора на г-жа Лечева. Нищо повече, никакви дела, никакви глупости", казва Галин Димов. 

Позицията на екипа на Лечева

На това твърдение от екипа на Весела Лечева отговори генералният секретар на БОК Данаил Димов. 

"Като юрист мога да кажа, че г-н Галин Димов прави самопризнание, че е бил подтикнат от г-жа Стефка Костадинова да внесе искова молба срещу Общото събрание. По негови собствени думи федерацията е била приета в БОК след намеса на политици. След Общото събрание г-жа Костадинова иска връщане на „услугата“.   

Снимка: Lap.bg

Това поведение е не само неморално, но и съставомерно - говори за конфликт на интереси и преследване на користни цели. При така известните вече обстоятелства ще е огромен скандал, ако г-н Галин Димов продължи своите действия срещу Българския олимпийски комитет. Вероятно и зад останалите жалби срещу Общото събрание стоят подобни сценарии, нещо, което твърдяхме от първия ден – приятели, кумове, хора, на които се дължат услуги, блокират вече година работата на олимпийския ни комитет“, заяви Данаил Димов. 

Екипът на Лечева заяви, че ще се запознае внимателно с твърденията във видеото и ще реши какви действия да предприеме.

Жалбите

През декември 2025 г. Софийски градски съд отмени избора на Лечева по исковите молби на Белчо Горанов, Пламен Кръстев, Атанас Търев и Христо Марков.

В края на октомври 2025 г. бе отхвърлена жалбата от Федерацията по бадминтон и присъединените като трети лица-помагачи Живко Вангелов и Пламен Кръстев.

През ноември 2025 г. пък СГС заяви, че в жалбата на Федерацията по вдигане на тежести „няма доказани нарушения, които да са опорочили провеждането на Общото събрание на БОК“.

Решението в полза на Лечева по молбата на Българската конфедерация по кикбокс и муай тай е от февруари 2026 г.

Исковите молби са общо 7.

