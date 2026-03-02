bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
"Баскетболни дневници", епизод 1: Многоръката Таня Гатева (ВИДЕО)

Гледайте поредицата ни, посветена на предстоящите мачове на женския национален отбор по баскетбол.

От едната ръка - в другата! И така постоянно! И така 4 четвърти! И така цял живот! 

Жените са силата на този свят, жените са цветята, жените са началото на живота. В женския март месец ще ви срещнем с едни жени, които... не могат да седят на едно място, не могат да се примирят с едни покорен връх, а искат още и още. При това без да губят красотата и нежността си. 

Тях може да ги срещнете в баскетболните зали! А ние ще отворим вратата и ще ви пуснем в света им! С поредицата ни, посветена на предстоящите мачове на женския национален отбор - "Баскетболни дневници" на VOYO.BG!

Селекционер и още нещо 

Тя е Таня Гатева и е първата жена - селекционер на женския национален отбор в историята на баскетбола в България, и главен треньор на школата на Славия за момичета.

През март нейните момичета ще облекат екипа на България за тежките битки с Азербайджан (11 март), Украйна (14 март) и Черна гора (17 март). Срещите ще бъдат излъчени пряко на VOYO.BG. 

Но освен, че е главен отговорник за защитата на родната чест в женския баскетбол, Гатева е още горда майка на двете си деца - Димитър (на 27) и Габриела (на 16). 

На 47 години Таня Гатева има и още едно постижение, за което няма и да помислите, ако не я познавате добре! Сърцето на тази силна и уверена жена, която издържа на психическото напрежение да следи всеки детайл в играта, да чертае схеми, да мисли в ходове напред, често се разтапя от 4-годишния Алек. 

Той е нейн внук! 

Една баба на 47: Таня Гатева дриблира между две деца, внуче и мечтата да види женския баскетбол в България отново жив (ВИДЕО)

И още

Кои са нещата, които не знаете за Таня Гатева?

Как една красива жена оцелява в мъжкия треньорски свят у нас, без да загуби частица от женската си харизма?

Снимка: Lap.bg

Как иска да бъде запомнена?

Отговорите в първия епизод на "Баскетболни дневници", който вече е достъпен на VOYO.BG!

баскетбол женски национален отбор таня гатева Баскетболни дневници

