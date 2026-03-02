Медиите в Иран: Ракета уби 20 волейболистки!

Иранските медии съобщават за огромна трагедия по време на изненадващата военна операция на САЩ и Израел в ранните часове на 27 февруари.

20 волейболистки и треньорите им са били убити, след като ракета е паднала върху залата, в която са били. Ранените са повече от 100.

Информацията е на иранския телевизионен канал "Ал Маядин".

Трагедията

„Двайсет волейболистки загинаха в резултат на израелската агресия, насочена към спортната зала в град Ламерд, в провинция Фарс“, съобщи споменатата телевизия.

Volleyball World Shocked as Iran Missile Attack Kills Athletes https://t.co/oGL9NlfG9s pic.twitter.com/NCrXJsGvZz — Greek City Times (@greekcitytimes) March 2, 2026

Ракетните обстрели са част от мащабна операция на САЩ и Израел, при която беше убит върховният лидер на Иран Али Хаменей.

Напрежението ескалира и започнаха атаки в региона. Удари има, както в Иран и Израел, така и в Дубай, Бахрейн, ОАЕ, Катар, Кувейт.

Позицията

От Международната федерация по волейбол излязоха с позиция, в която изразиха притеснението си за случващото се в региона.

"FIVB е шокирана и изключително обезпокоена от новината, че няколко млади волейболистки в Иран са били убити във влошаващата се ситуация със сигурността в Близкия изток и по-широкия регион. Изразяваме най-дълбоките си съболезнования на засегнатите семейства и на всички засегнати от тази разгръщаща се криза.

Освен това, десетки хиляди от нашето огромно волейболно семейство в региона са разселени и са изправени пред много несигурно бъдеще.

Фокусът на FIVB сега е да гарантира безопасността на всички волейболисти, треньори, персонал и доброволци, базирани в региона или посещаващи го, и които сега са засегнати от конфликта.

FIVB е създала работна група, специално предназначена да ускори тази хуманитарна работа в реално време, като работи с правителства, неправителствени организации и други съответни организации.

FIVB силно вярва във важността на сътрудничеството, диалога, мира и солидарността. В съответствие с тези ценности, FIVB призовава международната общност да помогне за деескалация и търсене на мирно решение.", се казва в позицията.