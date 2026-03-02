bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Баскетбол

Време за поправителен! Къде да гледате Армения - България?

Баскетболистите нямат право на грешка тази вечер

Националният отбор по баскетбол за мъже на България е изправен пред ново предизвикателство днес, 2 март!

Ден преди Националния празник, "лъвовете" на селекционера Любомир Минчев, ще играят срещу Армения в трета среща от първата фаза на квалификациите за европейското първенство в Естония, Гърция, Словения и Испания през 2029 г.

Срещата ще бъде излъчена пряко в каналите и платформите на bTV Media Group.

Кога?

Мачът е в Ереван и ще започне в 18:15 ч. българско време. 

Срещата може да гледате пряко по RING и на платформата VOYO.BG. 

На сайта ни btvsport.bg ще следим развоя на мача и първи ще научите развръзката. 

Без право на грешка

Мачът с Армения ще е трети за тима ни в групата. 

Срещу този съперник имаме една победа в Ботевград през ноември 2025 г. Тогава "лъвовете" победиха с 98:88

Този път обаче срещата идва след грешната стъпка в Норвегия. Родните баскетболисти загубиха изненадващо с 67:76, като това ги поставя в позиция за задължителна победа. 

Армения има една загуба от Норвегия с 62:74. 

Селекционерът Любомир Минчев няма да може да разчита на контузения и този път. В срещата с Норвегия травма получи и Дий Бост.

След мача с Армения предстои пауза за националите, като следващите решителни мачове в групата са чак през юли. 

Не пропускайте: Армения - България, мач от квалификациите за Евробаскет, пряко по RING, VOYO.BG и на сайта btvsport.bg от 18:15 ч. днес, 2 март!

