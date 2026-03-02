Отново скандал в щангите! Ще участват ли българите на европейското?

Скандалите в българските щанги сякаш нямат край! За поредна година участието на националите ни на европейско първенство е под въпрос!

Причината са продължаващите неразбории, които пречат на олимпийския шампион от 1980 г. Асен Златев да встъпи в длъжност като президент. Той получи повече гласове от досегашния първи в централата - Стефан Ботев, но срещу избора му през декември бяха подадени жалби. В момента от съда може да бъде разгледана само една - на клуб Христо Бъчваров Сливен.

Именно липсата на яснота и крайно решение блокира административните стъпки във федерацията, а това води и до липса на финансиране.

"Няма да направя нищо за тази федерация"

"Основен проблем на българските щанги от доста време е финансовото състояние поради проблеми в отчитането и изразходването на средства. Това продължава при различните президенти и управителни съвети досега. В момента трудно можем да приемем финансовия отчет, но се надявам това скоро да стане факт, за да не се бавим", каза Златев.

Снимка: Lap.bg

Олимпийският, световен и европейски шампион Карлос Насар, който подкрепи избора на Златев, вече заяви, че Ботев не е предоставил отчет за времето, в което е бил начело.

„Аз повече няма да правя нищо за тази федерация. Но и няма да подам оставка”, заявил Ботев, според ръководството, което трябва да встъпи в длъжност, ако жалбата бъде отхвърлена.

30 000 евро

Според генералния секретар на федерацията Марин Милашки, за участие в европейското първенство в края на април в Грузия, ще са нужни 30 000 евро.

Те ще бъдат покрити от Министерство на младежта и спорта.

Снимка: Lap.bg

"Министерството на спорта ще покрие всички разходи за участие на Европейското първенство, след което ще бъде направена селекция. Стига да има федерация. Имаме дело за несъстоятелност, то може да бъде възобновено. Ако това се случи, ние няма да можем да участваме, ще ни бъде отнет лицензът.

Около 30 000 евро ще бъдат нужни ако разчитаме на пълни отбори мъже и жени. Компромисът е дотам, че трябва да имаме федерация", заяви Милашки.

Жалбата

Ръководството, което все още не е встъпило в длъжност, се е опитало да разубеди Пламен Братойчев от клуб Христо Бъчваров Сливен по повод жалбата му.

Той обаче е отказал.

"Европейско ни чака, след това световно, след това олимпийски игри и ако тази жалба продължи да не бъде изтеглена, това ще доведе до много сериозни проблеми. Трудна работа, почти невъзможна ще бъде. Първо, финансирането от Министерството ще стане много трудно и сложно, никакви допълнителни средства не можем да направим, тъй като имаме много сериозни задължения. Ще загубим 2-3 години. Надяваме се да бъде проявен разум.

Трябва да се разбере, че това не е междуличностна война. Ние със Стефан, след последния съвет, говорихме со кротце, со благо час, час и половина. Не се разбрахме, но в крайна сметка спокойно се разделихме без никакви лоши думи, даже с прегръдка. Надявам се това нещо да бъде разбрано правилно и да се работи за щангите и за спорта. Това не е по никакъв начин междуличностна борба”, сподели Златев.

"Няколко месеца ще са нужни, за да тръгне федерацията по правилен път, а след това 2-3 години трябва да се работи много старателно, за да започне да функционира както трябва", добави Милашки.