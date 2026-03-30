Бой на мач на Везенков в Гърция (ВИДЕО)

Олимпиакос надви Панатинайкос с 101:94 в супердербито на гръцкото първенство, като успя да удържи аванса си от 16 точки на почивката (60:44), въпреки бурния обрат на „зелените“ през второто полувреме.

Двубоят не мина без напрежение – в края на първото полувреме Кендрик Нън и Тайлър Дорси се сбиха, като и двамата бяха изгонени и не доиграха мача.

9 точки срещу големия съперник

Александър Везенков завърши с 9 точки, без отбелязани точки след почивката. Той добави към статистиката си 1 асистенция и една открадната топка и продължава да бъде ключова фигура за „червено-белите“ в битката с големия съперник.

Тайлър Дорси вкара 18 точки през първата четвърт, Донта Хол добави 13 точки и 6 борби, а Янулис Ларендзакис завърши с 12 точки и 6 асистенции, за да донесат нова победа на Олимпиакос над Панатинайкос.