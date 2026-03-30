bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Баскетбол

Бой на мач на Везенков в Гърция (ВИДЕО)

Олимпиакос взе супердербито с ПАО

Олимпиакос надви Панатинайкос с 101:94 в супердербито на гръцкото първенство, като успя да удържи аванса си от 16 точки на почивката (60:44), въпреки бурния обрат на „зелените“ през второто полувреме.

Двубоят не мина без напрежение – в края на първото полувреме Кендрик Нън и Тайлър Дорси се сбиха, като и двамата бяха изгонени и не доиграха мача.

9 точки срещу големия съперник

Александър Везенков завърши с 9 точки, без отбелязани точки след почивката. Той добави към статистиката си 1 асистенция и една открадната топка и продължава да бъде ключова фигура за „червено-белите“ в битката с големия съперник.

Треска за билети заради мача на Александър Везенков в София

Тайлър Дорси вкара 18 точки през първата четвърт, Донта Хол добави 13 точки и 6 борби, а Янулис Ларендзакис завърши с 12 точки и 6 асистенции, за да донесат нова победа на Олимпиакос над Панатинайкос.

Везенков: Защо исках да си тръгна от Олимпиакос и как COVID промени кариерата ми? (ВИДЕО)
Тагове:

Най - важното

Лора Христова освети Троян (ВИДЕО)

Лора Христова освети Троян (ВИДЕО)
Александър Димитров: Две победи не ни залъгват

Александър Димитров: Две победи не ни залъгват
Купата е наша - бихме Индонезия с 1:0!

Купата е наша - бихме Индонезия с 1:0!
Златна Ева Брезалиева!

Златна Ева Брезалиева!
След половин век чакане: България вдигна трофей №4

След половин век чакане: България вдигна трофей №4

Последни новини

Александър Димитров: Две победи не ни залъгват

Александър Димитров: Две победи не ни залъгват
Лора Христова освети Троян (ВИДЕО)

Лора Христова освети Троян (ВИДЕО)
Новият национален герой? Кими Антонели променя правилата на играта

Новият национален герой? Кими Антонели променя правилата на играта
След половин век чакане: България вдигна трофей №4

След половин век чакане: България вдигна трофей №4
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV