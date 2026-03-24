Треска за билети заради мача на Александър Везенков в София

Олимпиакос гостува на Апоел Тел Авив на 9 април

Треска за билети заради мача на Александър Везенков в София! Близо 3800 от ценните хартийки бяха продадени за гостуването на Олимпиакос на Апоел Тел Авив от предпоследния 37-ми кръг на Евролигата.

Двата тима ще премерят сили на 9 април (четвъртък) в Арена София. Билетите са в три ценови категории: 40, 50 и 70 евро.

Най-добрият български баскетболист и съотборниците му се изправят срещу пряк конкурент за върха в редовния сезон. В момента класирането оглавява действащият европейски клубен шампион Фенербахче, следван от Олимпиакос, а Апоел Тел Авив заема третата позиция.

Саша над всички

Везенков пропусна 5 мача поради контузия, но се завърна и продължи там, откъдето започна. В последните два кръга от Евролигата той изведе Олимпиакос до ключови успехи срещу Фенербахче и Баскония, при които реализира съответно 24 и 20 точки.

Националът е фаворит за "Най-полезен играч в редовния сезон" - награда, която вече спечели веднъж - през сезон 2022/2023.

През настоящата кампания, заради войната на Израел с "Хамас" в Близкия изток, Апоел домакинства в София 7 пъти. "Червените" спечелиха 6 от двубоите - срещу Барселона (103:87), Монако (85:77), Партизан Белград (97:84), Баскония (114:89), Париж (93:82) и Болоня (109:91). Единственото им поражение е от Макаби Тел Авив (90:103).

Преди мача с Везенков и компания, Апоел ще приеме у нас Панатинайкос на 2 април и Фенербахче на 7 април.

През този сезон отборът от Тел Авив записа и победа и загуба в Ботевград - 87:80 над АСВЕЛ Лион и 74:75 от Реал Мадрид.

Тагове:

София олимпиакос евролига апоел тел авив саша арена софия везенков Александър Везенков

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

С кънка в окото: Разказ от първо лице за ужаса на зимните игри (СНИМКИ)

С кънка в окото: Разказ от първо лице за ужаса на зимните игри (СНИМКИ)
25 000 евро премия за Никола Цолов от държавата

25 000 евро премия за Никола Цолов от държавата
Скандал на стадион „Локомотив“: Спряха ремонта заради нередности!

Скандал на стадион „Локомотив“: Спряха ремонта заради нередности!
Застреляха млад вратар на улицата

Застреляха млад вратар на улицата
С решение от 23 март: Агенцията по вписванията отказа да заличи Стефка Костадинова

С решение от 23 март: Агенцията по вписванията отказа да заличи Стефка Костадинова

Последни новини

Корупция и залози - грандиозен скандал разтърси чешкия футбол

Корупция и залози - грандиозен скандал разтърси чешкия футбол
С кънка в окото: Разказ от първо лице за ужаса на зимните игри (СНИМКИ)

С кънка в окото: Разказ от първо лице за ужаса на зимните игри (СНИМКИ)
Най-ценната среща след бронза – тази с двете баби (ВИДЕО)

Най-ценната среща след бронза – тази с двете баби (ВИДЕО)
25 000 евро премия за Никола Цолов от държавата

25 000 евро премия за Никола Цолов от държавата
