Треска за билети заради мача на Александър Везенков в София! Близо 3800 от ценните хартийки бяха продадени за гостуването на Олимпиакос на Апоел Тел Авив от предпоследния 37-ми кръг на Евролигата.

Двата тима ще премерят сили на 9 април (четвъртък) в Арена София. Билетите са в три ценови категории: 40, 50 и 70 евро.

Най-добрият български баскетболист и съотборниците му се изправят срещу пряк конкурент за върха в редовния сезон. В момента класирането оглавява действащият европейски клубен шампион Фенербахче, следван от Олимпиакос, а Апоел Тел Авив заема третата позиция.

Саша над всички

Везенков пропусна 5 мача поради контузия, но се завърна и продължи там, откъдето започна. В последните два кръга от Евролигата той изведе Олимпиакос до ключови успехи срещу Фенербахче и Баскония, при които реализира съответно 24 и 20 точки.

Националът е фаворит за "Най-полезен играч в редовния сезон" - награда, която вече спечели веднъж - през сезон 2022/2023.

През настоящата кампания, заради войната на Израел с "Хамас" в Близкия изток, Апоел домакинства в София 7 пъти. "Червените" спечелиха 6 от двубоите - срещу Барселона (103:87), Монако (85:77), Партизан Белград (97:84), Баскония (114:89), Париж (93:82) и Болоня (109:91). Единственото им поражение е от Макаби Тел Авив (90:103).

Преди мача с Везенков и компания, Апоел ще приеме у нас Панатинайкос на 2 април и Фенербахче на 7 април.

През този сезон отборът от Тел Авив записа и победа и загуба в Ботевград - 87:80 над АСВЕЛ Лион и 74:75 от Реал Мадрид.