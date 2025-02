"Да не снимате порнофилм тук?" (СНИМКИ)

Провокативни снимки белязаха уикенда на НБА звездата Пол Джордж. Баскетболистът на Филаделфия Севънтисикстърс не взе участие в традиционния Мач на звездите, тъй като получи контузия дни преди него, в последната среща на клубния му тим срещу Бруклин Нетс.

Възстановяването му явно върви по план и... на топло. Джордж отпътува на карибския остров Сен Бартелми, а компания му правеше съпругата му Даниела. Двамата пуснаха няколко снимки от екзотичното място, на които се вижда как се излежават на плажа, пият коктейли и се наслаждават на свободното си време. Една от тях предизвика вълна от коментари, при това не много положително. Изрязаното горнище на банския на съпругата на баскетболиста е застанало така, сякаш... го няма. А Джордж е изплезил език.

Paul George dropped 2 points before All Star break and now he’s on vacation



The 76ers got fleeced. They handed this man 211 million dollars lol pic.twitter.com/lVKeZDWN32