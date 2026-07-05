Баскетбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Денят на важния мач! Къде да гледате националния отбор по баскетбол с Александър Везенков? България трябва да победи Норвегия, за да продължи в следващия етап на квалификациите за европейското първенство

Денят настъпи! Днес, 5 юли, мъжкият национален отбор по баскетбол на България просреща Норвегия в една от най-важните си срещи, която ще определи пътя на "лъвовете" напред.

Момчетата на селекционера Любомир Минчев преследват задължителна победа, при това с 10 и повече точки. Тя ще им даде със сигурност правото да участват в следващия етап на квалификациите за европейското първенство по баскетбол през 2029 г.

Добрата новина е, че в тима се завръща най-добрият баскетболист в Европа - Александър Везенков. Той пристига при "лъвовете" след възможно най-добрият сезон с клубния му Олимпиакос, с който спечели Евролигата и бе коронован за Най-полезен играч през сезона на Стария континент.

Къде да гледате?

Всички, които ще се вкъщи, а не в залата в Ботевград, може да подкрепят националния тим, като заемат места пред телевизорите и дигиталните устройства днес.

Срещата ще бъде излъчена пряко по bTV веднага след централната емисия новини от 19:00 ч., която ще бъде съкратена. Започваме преди 19:30 ч. с директно предаване от залата в Ботевград.

Началният час на излъчването на онлайн платформата VOYO.BG е още в 18:30 ч.! Там ще бъде и нашето коментарно студио от мястото на събитието с много интересни материали и ексклузивни гости!

Снимка: Lap.bg

На обновения ни сайт btvsport.bg и в приложението ни ще може да проследите в реално време развоя на срещата и да видите най-интригуващите отигравания.

Така че не пропускайте да подкрепите българските баскетболисти в един от най-важните им мачове!

Завръщането на Везенков

Присъствието на Краля на Европа в състава със сигурност дава надежди и самочувствие на момчетата в тима. Не всеки ден излизаш на паркета рамо до рамо с човека, който цял сезон всява страх в противниковите тимове!

"Напоследък имах контузии точно преди националния отбор. Затова казах и на моите приятели да не говорят все още за този мач, докато не дойде лятото - да свърши сезонът, да съм здрав, за да мога да помогна на отбора.", разкри желанието си Везенков в специално интервю за bTV.

Снимка: Lap.bg

Той пропусна мачовете от европейските квалификации през миналото лято, поради контузия. Звездата на европейския баскетбол игра за последно за България на 20 февруари при победата над Швеция с 81:77 отново в Ботевград. Двубой, в който Везенков – един от най-добрите реализатори в историята на европейския баскетбол, вкара чудовищните 40 точки за 43 минути игра и овладя 18 борби.

Саша обаче не успя да бъде на линия за мача срещу Норвегия през февруари, когато "лъвовете" загубиха като гост с 67:76.

Ситуацията в групата

Мачът в Ботевград е последният от този етап на пресявките. В момента Норвегия води с пълен актив от победи - 3. България е на втора позиция с две победи и една загуба.

За да продължат напред към следващия етап, "лъвовете" трябва задължително да победят!

Снимка: Lap.bg

Ако това не се случи с 10 и повече точки, за да оглавят групата, самият успех вероятно ще бъде достатъчен, тъй като един от най-добрите втори тимове в групите се класира. При загуба сметките стават изключително заплетени и зависят и от развоя на мачовете в другите групи.

При класиране напред, "лъвовете" ще играят квалификации през август, ноември и февруари. За следващия етап към квалификациите ще се присъединят и отпадналите осем тима от първия етап на същинските пресявки за Мондиал 2027.

Всяка точка е важна! Всяка победа е ценна!

Гледайте България - Норвегия пряко по bTV след централната емисия новини от 19:00 ч., както и на платформата VOYO.BG от 18:30 ч. днес, 5 юли!