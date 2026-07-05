Денят на важния мач! Къде да гледате националния отбор по баскетбол с Александър Везенков?
България трябва да победи Норвегия, за да продължи в следващия етап на квалификациите за европейското първенство
Денят настъпи! Днес, 5 юли, мъжкият национален отбор по баскетбол на България просреща Норвегия в една от най-важните си срещи, която ще определи пътя на "лъвовете" напред.
Момчетата на селекционера Любомир Минчев преследват задължителна победа, при това с 10 и повече точки. Тя ще им даде със сигурност правото да участват в следващия етап на квалификациите за европейското първенство по баскетбол през 2029 г.
Добрата новина е, че в тима се завръща най-добрият баскетболист в Европа - Александър Везенков. Той пристига при "лъвовете" след възможно най-добрият сезон с клубния му Олимпиакос, с който спечели Евролигата и бе коронован за Най-полезен играч през сезона на Стария континент.
Къде да гледате?
Всички, които ще се вкъщи, а не в залата в Ботевград, може да подкрепят националния тим, като заемат места пред телевизорите и дигиталните устройства днес.
Срещата ще бъде излъчена пряко по bTV веднага след централната емисия новини от 19:00 ч., която ще бъде съкратена. Започваме преди 19:30 ч. с директно предаване от залата в Ботевград.
Началният час на излъчването на онлайн платформата VOYO.BG е още в 18:30 ч.! Там ще бъде и нашето коментарно студио от мястото на събитието с много интересни материали и ексклузивни гости!
На обновения ни сайт btvsport.bg и в приложението ни ще може да проследите в реално време развоя на срещата и да видите най-интригуващите отигравания.
Така че не пропускайте да подкрепите българските баскетболисти в един от най-важните им мачове!
Завръщането на Везенков
Присъствието на Краля на Европа в състава със сигурност дава надежди и самочувствие на момчетата в тима. Не всеки ден излизаш на паркета рамо до рамо с човека, който цял сезон всява страх в противниковите тимове!
"Напоследък имах контузии точно преди националния отбор. Затова казах и на моите приятели да не говорят все още за този мач, докато не дойде лятото - да свърши сезонът, да съм здрав, за да мога да помогна на отбора.", разкри желанието си Везенков в специално интервю за bTV.
Той пропусна мачовете от европейските квалификации през миналото лято, поради контузия. Звездата на европейския баскетбол игра за последно за България на 20 февруари при победата над Швеция с 81:77 отново в Ботевград. Двубой, в който Везенков – един от най-добрите реализатори в историята на европейския баскетбол, вкара чудовищните 40 точки за 43 минути игра и овладя 18 борби.
Саша обаче не успя да бъде на линия за мача срещу Норвегия през февруари, когато "лъвовете" загубиха като гост с 67:76.
Ситуацията в групата
Мачът в Ботевград е последният от този етап на пресявките. В момента Норвегия води с пълен актив от победи - 3. България е на втора позиция с две победи и една загуба.
За да продължат напред към следващия етап, "лъвовете" трябва задължително да победят!
Ако това не се случи с 10 и повече точки, за да оглавят групата, самият успех вероятно ще бъде достатъчен, тъй като един от най-добрите втори тимове в групите се класира. При загуба сметките стават изключително заплетени и зависят и от развоя на мачовете в другите групи.
При класиране напред, "лъвовете" ще играят квалификации през август, ноември и февруари. За следващия етап към квалификациите ще се присъединят и отпадналите осем тима от първия етап на същинските пресявки за Мондиал 2027.
Всяка точка е важна! Всяка победа е ценна!
Гледайте България - Норвегия пряко по bTV след централната емисия новини от 19:00 ч., както и на платформата VOYO.BG от 18:30 ч. днес, 5 юли!Изберете BTVsport.bg като любим източник в Google