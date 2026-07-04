Баскетбол Публикувано в Петър Бакърджиев Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация bTV Репортерите: Александър Везенков - българинът от Олимп (ВИДЕО) Най-добрият ни баскетболист в специално интервю преди сблъсъка с Норвегия (утре, 19:30 ч., пряко по bTV и на VOYO.BG)

Мечтата се сбъдна. Баскетболният сън вече е реалност. А най-добрият баскетболист в Европа - Александър Везенков, е готов да поведе националния отбор към голяма победа след по-малко от 24 часа - над Норвегия в Ботевград в стратегическа евроквалификация.

Двубоят, който bTV ще излъчи пряко от 19:30 ч. със студио на VOYO.BG още в 18:30 ч., е Рубикон за бъдещето на българския баскетбол.

И когато е най-трудно, той отново е тук! След 17 месеца и над 500 дни извън отбора, идолът на хиляди български деца облече националния екип.

Спечелил всичко в баскетболна Европа, превърнал се в символ на съвременния баскетбол, но прегърнал здраво каузата "България". Саша последва сърцето си, за да даде сила и увереност на българския отбор.

"Напоследък имах контузии точно преди националния отбор. Затова казах и на моите приятели да не говорят все още за този мач, докато не дойде лятото - да свърши сезонът, да съм здрав, за да мога да помогна на отбора.", започна Везенков в специално интервю за bTV.

Снимка: Евгений Милов, bTV

"Искам да остана в историята"

Везенков подчерта, че трофей като този от Евролигата не е достатъчен, важно е постоянството.

"В баскетбола всичко се забравя през септември. Всяка година е различна. Не е достатъчно една титла или два добри сезона. Трябва постоянство. Мисля, че съм го постигнал през последните 4-5 години, но искам още. Докато съм здрав и тялото ми позволява, ще давам 100% за отбора", каза Саша, който триуфмира в най-престижния клубен турнир на Стария континент с гръцкия гранд Олимпиакос.

Той призна, че се чувства по-добър и по-опитен с всяка изминала година, въпреки че компенсира с умения това, което му липсва в атлетизъм.

Промяната след Евролигата

"Просто дойде моментът, в който постигнах последното нещо, което ми липсваше. Тази титла завърши пъзела. Казахме си, че това е нашата нощ и ще се забавляваме, колкото можем", обясни Везенков.

Той призна, че през сезона в Гърция е почти невъзможно да се отпуснеш заради постоянния интерес на феновете, но за една вечер е решил да се наслади на момента.

Снимка: Евгений Милов, bTV

Семейство, ценности и земност

Везенков специално благодари на баща си, който е бе изключително емоционален след успеха.

"Никога не бях виждал баща ми разплакан. Точно в този момент да го видя просълзен беше нещо ново и за мен. Това е най-силното чувство - когато твоето дете успее да направи нещо голямо."

На въпроса за парите и лукса, Саша беше категоричен: "Парите са важни, за да живееш нормален и хубав живот, да не липсва нищо на семейството ти. Но аз съм се научил да не съдя другите. Всеки живее както му харесва. Аз просто живея умерено и както ми харесва.“

Той никога не е демонстрирал финансовата показност и остава верен на възпитанието си.

"Когато имаш добра база от вкъщи, знаеш, че трябва да останеш същият човек, какъвто си бил в началото."

Снимка: Евгений Милов, bTV

Ефектът "Бангаранга"

След шумния триумф в Евролигата, Везенков показа танцови умения, достойни за сцената на "Евровизия" при празненствата. Песента, която звучеше, беше тази на DARA. Оказва се, че двамата се познават.

"Съвсем случайно имахме общи познати. Комуникирахме малко за "Евровизия", за Евролигата. Песента стана хит в Гърция. Тя има в щаба си един-двама гърци. Ние бяхме на заведение с гръцка музика. Видяхме DJ-ят да идва, което не се случва много често при такъв тип забавления..."

Цялото интервю с най-добрия баскетболист на Стария континент можете да намерите във видеото. А утре не пропускайте да гледате родното тежко крило и съотборниците му в ключовата евроквалификация срещу Норвегия пряко по bTV от 19:30 ч. и онлайн на VOYO.BG още от 18:30 ч., когато започва студийната ни програма.