Контузия, нерви и загуба за баскетболистите от Норвегия

България допусна загуба от Норвегия в квалификационната си кампания за европейското първенство през 2029 г. Нашите отстъпиха с 67:76 в Хьонефос.

След успешния старт срещу Армения, победа над скандинавците щеше да изстреля България на върха в класирането, но двубоят започна лошо за тима, който не намери пътя към обрата до края.

Освен че в състава липсваха контузените Александър Везенков, Константин Костадинов и Борислав Младенов, след 16 минути игра терена с травма напусна Дий Бост. Нещата не изглеждаха добре, тъй като той бе изведен с помощта на лекарския щаб.

В края на мача нервите взеха връх, което доведе до изгонването на селекционера Любомир Минчев заради оспорване на съдийско решение.

Най-резултатен за "трикольорите" бе Димитър Димитров с 12 точки, 11 наниза Павлин Иванов, с 9 се разписа Йордан Минчев, а с 8 остана Александър Стоименов.

Крис-Ебу Ндоу блесна за победителите със своите 27 точки (23 през първото полувреме), 8 борби и 4 успешни шута зад дъгата. Стан Мьос отбеляза 17 точки, включително и 5 точни стрелби от далечна дистанция. Милован Савич наниза 10.

Българският отбор така и не успя да намери правилния ритъм още от първите минути на срещата и твърде рано се оказа в позицията на изоставащ. Липсваха точните решения в нападение, а в защита домакините се възползваха от всяко колебание.

За "лъвовете" това поражение продължава неприятната тенденция на норвежка земя. Спомените от преди три години отново изплуваха – тогава националите също допуснаха грешна стъпка срещу скандинавците в предварителните квалификации за Евробаскет 2025.

Двубоят бе наблюдаван на живо и от президента на ФИБА Европа – Хорхе Гарбахоса.

В понеделник България гостува на Армения. Мачът е в 18:15 пряко по RING и онлайн на VOYO.BG.