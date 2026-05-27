НА ЖИВО: Кристъл Палас - Райо Валекано (0:0)

Стартови състави:

Кристъл Палас: 1. Дийн Хендерсън(К), 2. Даниел Муньос, 3. Тайрик Мичъл, 5. Максенс Лакроа, 7. Исмаила Сар, 10. Йереми Пино, 14. Жан-Филип Матета, 18. Дайчи Камада, 20. Адам Уортън, 23. Джейди Канво, 34. Шади Риад

Райо Валекано: 13. Аугусто Батая, 2. Андрей Рациу, 3. Пеп Чавария, 6. Пате Сис, 7. Иси Паласон, 9. Алемао, 17. Унай Лопес, 18. Алваро Гарсия, 19. Хорхе де Фрутос, 23. Оскар Валентин (К), 24. Флориан Лежюн

ПРЕВЮ

Най-малкият брат от семейството на клубните турнири на УЕФА - Лигата на конференциите, отвори възможност за европейска слава и на по-скромните отбори.

Кристъл Палас и Райо Валекано се възползваха!

Те се изправят един срещу друг в битка за трофея, а сцената е Ред Бул Арена в Лайпциг - най-модерният стадион в Източна Германия, а вие ще може да гледате срещата пряко по bTV Action и на онлайн платформата VOYO.BG днес, 27 май, от 22:00 ч.

Кристъл Палас вече записа името си в историята през този сезон, след като се превърна в първия дебютант, стигнал до финал в европейски клубен турнир от 2001 г. Мениджърът Оливер Гласнер, за когото това ще бъде последен мач начело на тима, знае как се печели злато в Европа.

Австриецът изведе Айнтрахт Франкфурт до трофея в Лига Европа през сезон 2021/22, като по пътя си елиминира Барселона, а на финала победи сензацията Рейнджърс.

Това е и единственият шанс на лондончани през следващия сезон отново да играят в Европа, след като във Висшата лига завършиха на 15-о място.

Въпреки това кампанията им трудно може да бъде определена като неуспешна - в Лигата на конференциите тимът има само една загуба в 10 мача. Освен това Палас постигна 8 победи в основната фаза, което е прецедент за отбор, който е дебютант в европейски турнир.

От другата страна стои Райо Валекано, чиято форма е доста по-добра отколкото тази на Кристъл Палас. Победата с 2:1 над Алавес през уикенда удължи серията на мадридчани на 9 мача без загуба.

В тази впечатляваща поредица влизат и двата полуфинални мача срещу Страсбург, които класираха Райо на финала. Испанците са на крачка от това да станат първия испански клуб, печелил Лигата на конференциите, след като миналата година Бетис загуби катастрофално на финала от Челси с 1:4.

Историята също дава поводи за оптимизъм на Райо Валекано. Испанските клубове са спечелили 5 от последните си 6 големи европейски финала, играни на неутрален терен в Германия.

Дали сега Германия отново ще бъде на късмет за испански отбор или Кристъл Палас ще развали прокобата?