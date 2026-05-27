bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Лига на Конференциите

НА ЖИВО: Кристъл Палас - Райо Валекано (0:0)

Следете с нас финала в Лигата на конференциите

НА ЖИВО: Кристъл Палас - Райо Валекано (0:0)
YouTube

Стартови състави:

Кристъл Палас: 1. Дийн Хендерсън(К), 2. Даниел Муньос, 3. Тайрик Мичъл, 5. Максенс Лакроа, 7. Исмаила Сар, 10. Йереми Пино, 14. Жан-Филип Матета, 18. Дайчи Камада, 20. Адам Уортън, 23. Джейди Канво, 34. Шади Риад

Райо Валекано: 13. Аугусто Батая, 2. Андрей Рациу, 3. Пеп Чавария, 6. Пате Сис, 7. Иси Паласон, 9. Алемао, 17. Унай Лопес, 18. Алваро Гарсия, 19. Хорхе де Фрутос, 23. Оскар Валентин (К), 24. Флориан Лежюн

ПРЕВЮ

Най-малкият брат от семейството на клубните турнири на УЕФА - Лигата на конференциите, отвори възможност за европейска слава и на по-скромните отбори.

Кристъл Палас и Райо Валекано се възползваха!

Те се изправят един срещу друг в битка за трофея, а сцената е Ред Бул Арена в Лайпциг - най-модерният стадион в Източна Германия, а вие ще може да гледате срещата пряко по bTV Action и на онлайн платформата VOYO.BG днес, 27 май, от 22:00 ч.

Кристъл Палас вече записа името си в историята през този сезон, след като се превърна в първия дебютант, стигнал до финал в европейски клубен турнир от 2001 г. Мениджърът Оливер Гласнер, за когото това ще бъде последен мач начело на тима, знае как се печели злато в Европа.

Австриецът изведе Айнтрахт Франкфурт до трофея в Лига Европа през сезон 2021/22, като по пътя си елиминира Барселона, а на финала победи сензацията Рейнджърс.

Това е и единственият шанс на лондончани през следващия сезон отново да играят в Европа, след като във Висшата лига завършиха на 15-о място.

Въпреки това кампанията им трудно може да бъде определена като неуспешна - в Лигата на конференциите тимът има само една загуба в 10 мача. Освен това Палас постигна 8 победи в основната фаза, което е прецедент за отбор, който е дебютант в европейски турнир.

От другата страна стои Райо Валекано, чиято форма е доста по-добра отколкото тази на Кристъл Палас. Победата с 2:1 над Алавес през уикенда удължи серията на мадридчани на 9 мача без загуба.

В тази впечатляваща поредица влизат и двата полуфинални мача срещу Страсбург, които класираха Райо на финала. Испанците са на крачка от това да станат първия испански клуб, печелил Лигата на конференциите, след като миналата година Бетис загуби катастрофално на финала от Челси с 1:4.

Историята също дава поводи за оптимизъм на Райо Валекано. Испанските клубове са спечелили 5 от последните си 6 големи европейски финала, играни на неутрален терен в Германия.

Дали сега Германия отново ще бъде на късмет за испански отбор или Кристъл Палас ще развали прокобата?

Кристъл Палас
срещу
Райо Валекано
27.05.2026 22:00
Тагове:

футбол финал германия лайпциг райо валекано кристъл палас Лига на конференциите Оливър Гласнер

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

От командос до кикбокса - гледайте Теодор Христов в ЕLITBET MAX FIGHT 65

От командос до кикбокса - гледайте Теодор Христов в ЕLITBET MAX FIGHT 65
Решението е взето: ЦСКА влиза в новата ера с Христо Янев

Решението е взето: ЦСКА влиза в новата ера с Христо Янев
Левски сменя

Левски сменя "Л"-то (ВИДЕО)
Българинът, който захранва Кристъл Палас с таланти

Българинът, който захранва Кристъл Палас с таланти
Кой ще вкара първи и ще видим ли дузпи във финала на Лигата на конференциите?

Кой ще вкара първи и ще видим ли дузпи във финала на Лигата на конференциите?

Последни новини

От командос до кикбокса - гледайте Теодор Христов в ЕLITBET MAX FIGHT 65

От командос до кикбокса - гледайте Теодор Христов в ЕLITBET MAX FIGHT 65
Играч с изтичащ договор обяви раздяла с ЦСКА

Играч с изтичащ договор обяви раздяла с ЦСКА
Иван Иванов дебютира на

Иван Иванов дебютира на "Уимбълдън" при мъжете
Сектор

Сектор "Г" против Янев: Какво казаха феновете?

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV