Дончич и Йокич гледат рецитала на Везенков!

Отиващата си 2025 г. ще бъде запомнена с редица забележителни индивидуални изпълнения по баскетболните терени на Европа. Някои от тях с български почерк.

Международната федерация по баскетбол отличи селекция от двубои, които оставиха трайна следа в историята на играта, а сред имената на най-ярките звезди заслужено присъства и това на българския национал Александър Везенков, съобщиха от Българската федерация по баскетбол.

206-сантиметровото крило на гръцкия гранд Олимпиакос е номиниран за престижното отличие „Представяне на годината“ – признание, запазено за наистина изключителни вечери. Повод за това стана феноменалният му двубой срещу Швеция от квалификациите за Евробаскет 2025, спечелен от България с 81:77 след продължение пред пълните трибуни на „Арена Ботевград“.

Снимка: Lap.bg

В този паметен мач Везенков изнесе рецитал – 40 точки, 18 борби, 4 асистенции и 2 откраднати топки за внушителните 44 минути на паркета. Ефективността му достигна впечатляващ коефициент 49, а точността в стрелбата бе красноречива: 7/11 от средна дистанция, 6/14 от тройката и безгрешни 8/8 от линията за наказателни удари.

Българският ас е в елитна компания, редом до имена като Марио Хезоня, Лука Дончич, Янис Адетокунбо, Никола Йокич, Симоне Фонтекио, Алперен Шенгюн, Силвен Франсиско, Никола Вучевич и Кристапс Порзингис.

Гласуването за отличието се провежда на официалния уебсайт на ФИБА – още една сцена, на която класата на Александър Везенков получава заслужено международно признание.

