Везенков и Олимпиакос прекъснаха лошата серия (ВИДЕО)

Най-добрият български баскетболист - Александър Везенков, и неговият Олимпиакос сложиха край на лошата си серия в Евролигата. Гръцкият гранд победи АСВЕЛ Лион-Вильорбан със 107:84 у дома в среща от 17-ия кръг.

Родното тежко крило помогна за успеха със 17 точки, 5 борби и 4 асистенции за 30 минути игра.

Над всички за "червено-белите" беше Тайлър Дорси с 22 точки и 5 асистенции, а Еван Фурние добави 21 точки, 2 борби и 1 асистенция.

Край на черната серия

Олимпиакос започна отлично двубоя и имаше аванс от 26:14 в края на първата четвъртина. Французите успяха на съкратят разликата леко до 34:44 на почивката. Домакините обаче доминираха в следващите два периода и постигнаха убедителен успех.

Последната четвърт беше най-резултатна, като двата тима отбелязаха общо 60 точки - 32 за Олимпиакос и 28 за АСВЕЛ.

Така тимът от Пирея записа пети успех в последните си 6 сблъсъка с този съперник и взе реванш за изненадващото поражение със 70:81 като гост в 31-вия кръг на миналия сезон. Тогава Везенков беше над всички с "дабъл-дабъл", но се оказа недостатъчен.

През настоящия победата е девета за Олимпиакос, който оформя Топ 10 с мач по-малко. АСВЕЛ остава на дъното с едва 4 успеха. В следващия кръг французите приемат Анадолу Ефес, докато Олимпиакос гостува на Виртус Болоня.

