Стефан Грозданов на 80: Беше ме срам да ритам Гунди (ВИДЕО)

Не знам дали съм легенда, но за мое щастие извървях целия път, споделя пред bTV големия треньор

22 години на терена и още толкова край тъч линията – кариера, посветена на играта и на много клубни цветове. Днес един от най-уважаваните и авторитетни хора в родния футбол отбеляза на 13 март своя 80-годишен юбилей.

Историята му започва съвсем близо до мястото, което по-късно ще стане дом на поколения футболисти – Стадион "Георги Аспарухов". Тогава там още нямало стадион – само градина, детски игри и топка, която не спирала да се търкаля.

„Аз съм роден близо до "Герена", още преди да стане стадион. Там беше една градина… и ние от сутрин до вечер не правехме друго, освен да играем футбол“, спомня си той.

Годините по-късно го срещат с една от най-големите фигури в българския футбол – Георги Аспарухов. Респектът към Гунди бил толкова голям, че дори на терена трудно намирал смелост да бъде груб.

„Не съм бил груб с него. Някакъв респект имах… честно казано, даже ме беше срам да го ритам“, признава Грозданов.

Георги Аспарухов в топ 100 на най-добрите нападатели в историята

Именно срещу него и неговия Етър Велико Търново Гунди отбелязва последния гол в живота си – спомен, който остава завинаги в паметта на защитника.

Днес, на 80 години, Стефан Грозданов остава едно от най-уважаваните имена в българския футбол – човек, извървял целия път.

„Не знам дали съм легенда, но за мое щастие извървях целия път – от най-малките деца, през юношите, до големия футбол“, казва той.

И може би именно това е най-голямата победа – живот, отдаден на футбола.

Чуйте още във видеото.

Най - важното

Швейцарски скиор прекратява кариерата си заради рак

Швейцарски скиор прекратява кариерата си заради рак
Линдзи Вон - болката се отплаща (ВИДЕО)

Линдзи Вон - болката се отплаща (ВИДЕО)
Националният стадион - с нова писта и по-малко места (ВИДЕО)

Националният стадион - с нова писта и по-малко места (ВИДЕО)
Мони Николов се контузи при блокада (ВИДЕО)

Мони Николов се контузи при блокада (ВИДЕО)

Последни новини

Швейцарски скиор прекратява кариерата си заради рак

Швейцарски скиор прекратява кариерата си заради рак
Блокирана от Меси! Аржентинска актриса намекна за тайна история със звездата

Блокирана от Меси! Аржентинска актриса намекна за тайна история със звездата
България срещу Украйна в решаваща битка за Евробаскет!

България срещу Украйна в решаваща битка за Евробаскет!
Линдзи Вон - болката се отплаща (ВИДЕО)

Линдзи Вон - болката се отплаща (ВИДЕО)
