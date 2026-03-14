bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Отменят два старта на Никола Цолов заради войната

Два старта от календара на Формула 1 и Формула 2 - в Бахрейн и Саудитска Арабия, които трябваше да се проведат следващия месец, ще бъдат отменени поради войната в Близкия изток.

Официално решение за отмяна на състезанията все още не е взето, но се очаква това да стане преди края на уикенда.

Двете надпревари бяха насрочени за 12 и 19 април, но ескалиращият конфликт и рисковете за безопасността на екипите, техническия персонал и зрителите направиха провеждането им невъзможно.

Военните действия в региона, включващи удари с дронове и ракети в страни като Бахрейн и Саудитска Арабия, подкопаха сигурността около спортните обекти и логистичните коридори. Това наложи отлагане или директно отмяна на спортни събития, включително и в други моторни дисциплини.

Въпреки че имаше обсъждания за евентуални варианти в Европа — „Истанбул Парк“ (Турция), „Портимао“ (Португалия) или „Имола“ (Италия), вероятно няма да има нови Гран при. Следващият старт по програма във Формула 2 е на 7 юни в Монако, а във Формула 1 - в Маями (3 май).

Бахрейн и Саудитска Арабия са две от най-доходоносните състезания, така че спортът като цяло ще загуби над 100 милиона паунда - средства, които се разделят между отборите и притежателя на търговските права във F1, пише ВВС.

Преди седмица Никола Цолов спечели основното състезание от откриващия кръг на сезона във Формула 2 на пистата „Албърт Парк“ в Мелбърн. Пилотът на Кампос Рейсинг записа първата си победа в шампионата – успех, който го превръща в един от ранните претенденти за титлата през сезона.

Тагове:

формула 1 война бахрейн саудитска арабия близък изток формула 2 мелбърн Никола Цолов

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV