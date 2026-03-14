bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Швейцарски скиор прекратява кариерата си заради рак

Нилс Хинтерман разказва за сълзите и паника в стартовата къщичка

Швейцарският скиор Нилс Хинтерман, който се завърна в Световната купа по алпийски ски след битка с рак, обяви оттеглянето си от спорта в емоционално изявление в Куршевел.

„Вече не съм готов да рискувам живота си толкова, колкото е необходимо. Спрях много терапии, които ми дадоха втори шанс. Не мога повече да го приемам лекомислено“, каза 30-годишният Хинтерман в интервю за швейцарска телевизия.

Кога започна кошмарът?

През октомври 2024 г. той публично разкри, че е диагностициран с лимфом и е подложен на химио- и лъчетерапия. В началото на сезон 2025/26 обяви, че се възстановява, завръщайки се за сезона на Световната купа и дори завършвайки два пъти в челната седмица.

Приятели

Едно от нещата, които му липсваха от пистата, било приятелството. В трудните моменти той получава подкрепа от съотборника си Марко Одермат: „Страхотно е как се завърна. Чувства се добре и е готов да се състезава. Развълнувани сме да го видим на пистата.“

Разкритието на шампионката: Бях изнасилена 2 седмици преди златото в Пекин!

По време на кариерата си скиорът от Цюрих спечели две състезания по спускане за Световната купа – и двете в Квитфил, през 2022 и 2024 г. – а през 2017 г. бе №1 в алпийската комбинация във Венген.

Хинтерман пропусна спускането в Гармиш-Партенкирхен преди почти две седмици и сега обяви решението си в Куршевел. Той открито говори за паник атаки, заставайки на стартовата къщичка.

„Цялото ми тяло трепери. През главата ми минават различни сценарии, за които е нежелателно да се мисли“, сподели швейцарецът.

"Хей, просто го провери!"

Докато тренирал в Южна Америка през септември 2024 г., треньорът му по физическа подготовка забелязал възел на врата и друг зад ключицата.

Загуби крак, преживя кома и смъртта на брат си – но стана герой

„Той просто каза: „Провери го““, спомня си Хинтерман. „Нямах никакви признаци за нищо. Отиването на лекар беше просто проверка – „Хей, няма нищо“, а не „Търсим нещо““, допълва той.

В интервю за Международната федерация по ски и сноуборд (FIS) преди завръщането си в Бийвър Крийк в края на миналата година, Хинтерман разказа колко трудни били първите дни след диагнозата.

„Единственото, което знаех за рака, беше от холивудските филми. Първата среща с онколога донесе облекчение – лечимо беше, а шансовете за възстановяване изключително високи“, каза той във видеото на FIS.

Линдзи Вон - болката се отплаща (ВИДЕО)
 
Тагове:

рак лечение швейцария победи спускане кариера ски-алпийски дисциплини паник атаки Нилс Хинтерман стартова къщичка

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Отменят два старта на Никола Цолов заради войната

Отменят два старта на Никола Цолов заради войната
Стефан Грозданов на 80: Беше ме срам да ритам Гунди (ВИДЕО)

Стефан Грозданов на 80: Беше ме срам да ритам Гунди (ВИДЕО)
Линдзи Вон - болката се отплаща (ВИДЕО)

Линдзи Вон - болката се отплаща (ВИДЕО)
Националният стадион - с нова писта и по-малко места (ВИДЕО)

Националният стадион - с нова писта и по-малко места (ВИДЕО)

Последни новини

Отменят два старта на Никола Цолов заради войната

Отменят два старта на Никола Цолов заради войната
Стефан Грозданов на 80: Беше ме срам да ритам Гунди (ВИДЕО)

Стефан Грозданов на 80: Беше ме срам да ритам Гунди (ВИДЕО)
Блокирана от Меси! Аржентинска актриса намекна за тайна история със звездата

Блокирана от Меси! Аржентинска актриса намекна за тайна история със звездата
България срещу Украйна в решаваща битка за Евробаскет!

България срещу Украйна в решаваща битка за Евробаскет!
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV