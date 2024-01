Майк Браун за Везенков: Не се е откроил до момента (ВИДЕО)

Треньорът на Сакраменто Кингс Майк Браун обясни защо баскетболист №1 в Евролигата за миналия сезон Александър Везенков изпадна от ротацията на Кингс в последните няколко мача.

Часове преди двубоя срещу Орландо Меджик, спечелен от Кингс със 138:135 след две продължения, Браун говори пред репортерите и обясни, че българинът не е от играчите, които са се откроили до този момент.

Той поясни, че българинът може да се завърне в ротацията по всяко време и трябва да бъде готов за този момент, давайки пример с Крис Дуарте, който също имаше подобен проблем, но вече измести Кевин Хъртър от титулярите.

"Може би е комбинация от двете - разпределянето на минутите и факта, че той още се адаптира към баскетбола тук. Минутите не са достатъчно, за да могат всички да получат. Някои няма да играят - ако Саша играе, някой друг няма да го направи. Не смятам, че имаме достатъчно състезатели, които са се откроили до този момент.

Mike Brown shares why Sasha Vezenkov hasn't been in the rotation recentlypic.twitter.com/65e76WS4p2