Ламин Ямал показа новата си приятелка (ВИДЕО)

Ламин Ямал показа новото си гадже. Звездата на Барселона се появи с инфлуенсърката Инес Гарсия на шампионското тържество на каталунския клуб. Красавицата е изместила от сърцето му певицата Ники Никол.

Звездата двойка се появи под ръка на вечерята на първия отбор на Барселона в Казанова Бийч. Феновете отбелязаха, че суперталантът явно има определен тип, тъй като приликата между бившата и новата е поразителна.

Само преди няколко дни Ямал и Гарсия бяха забелязани на гръцкия остров Закинтос. Брюнетката е сред водещите модни инфлуенсъри в Испания, като има над половин милион последователи в TikTok и 150 000 в Instagram.

Междувременно Ямал продължава възстановяването си от контузия, заради която не е играл от месец. Травмата няма да го извади от започващото през юни световно първенство в САЩ, Канада и Мексико.

Не е изключено обаче той да пропусне първите два мача на Испания на мондиала. В тях европейският шампион излиза срещу аутсайдерите Кабо Верде и Саудитска Арабия. В третия кръг от груповата фаза идва първият сериозен тест за "Ла Фурия Роха" - сблъсък с Уругвай. Двубоят е на 27 юни.

През настоящия сезон Ямал блесна с 24 гола и 18 асистенции в 45 мача във всички турнири. Авторитетният Transfermarkt оценява нападателя на Барселона на 200 млн. евро. Вторият най-скъп в "блаугранас" е друг испански национал - Педри със 150 млн.