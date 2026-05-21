Пожар прекрати купона на ЦСКА (ВИДЕО)

След драматичния триумф за Купата

Футболисти и ръководители на ЦСКА заедно отпразнуваха 22-рата Купа на България във витрината на клуба. Трофеят беше драматично спечелен в сряда вечер след изпълнение на дузпи срещу Локомотив Пловдив на Националния ст. "Васил Левски".

Броени часове по-късно "армейците" се събраха в столично заведение, за да се поздравят за първия трофей във витрината на клуба за последните пет години. Повечето звезди на ЦСКА присъстваха, придружавани от половинките си, а от директорите беше отговорникът по спортната част – Бойко Величков.

Всички посетители на нощния клуб обаче бяха евакуирани малко след 4:00 ч., когато възникнаха пламъци, съобщава БГНЕС. Навременната намеса на служителите предотврати по-сериозни последици. Част от посетителите бяха със затруднено дишане от дима, но липсваше паника при евакуацията.

На Балканите темите за нощните клубове остават изключително чувствителни, след като през месец март се навърши година от трагедията в македонското селище Кочани.

Тогава таванът на местната дискотека пламва от искра на пиротехниката, използвана в клуба и следва най-голямата трагедия в историята на Северна Македония - 63 жертви и 223 ранени.

