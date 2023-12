НБА отвори гласуването за Мача на звездите, ето как може да подкрепите Саша Везенков

НБА постави начало на гласуването за Мача на звездите. Този сезон България има представител в Лигата в лицето на крилото на Сакраменто Александър Везенков.

Вотът на феновете вече е в ход и ще продължи до 20 януари 2024 г. Демонстративното събитие ще се проведе на 18 февруари догодина в "Гейнбридж Фийлдхаус", Индианаполис. То ще бъде излъчено в повече от 200 държави и територии по света и ще бъде предавано на повече от 50 езика, информира bball.bg.

НБА се връща към стария формат за голямото шоу.

Най-добрите играчи от Западната конференция отново ще се изправят срещу най-добрите от Източната. Форматът е - четири части по 12 минути.

Vote with your NBA ID to enter the NBA ID All-Star Voting Sweepstakes presented by @ATT for a chance to win a trip to Indy for #NBAAllStar 2024!



https://t.co/SRIy4Naijv pic.twitter.com/jLJKVw9BKH