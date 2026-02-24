Очаквайте: Националните отбори по баскетбол в ефира на bTV Media Group

bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Баскетбол

Квалификациите за Евробаскет - отново в ефира на bTV Media Group! Мъжкият национален отбор, воден oт Любомир Минчев, продължава пътя си с гостуване на Норвегия този петък, 27 февруари, от 21 ч.

Срещата може да гледате пряко по RING, както и следващата - визитата на Армения в понеделник от 18:15 ч.

Националите започнаха с победа предварителните пресявки, след като се наложиха с 98:88 над Армения. Най-резултатен в Ботевград в края на ноември стана Александър Стоименов с 21 точки.

И "лъвиците" на живо

Мачовете на женския национален тим също ще са на живо - ексклузивно на онлайн платформата VOYO.BG. След впечатляващия старт, момичетата на Таня Гатева приемат в Пловдив Азербайджан и Украйна, съответно на 11 и 14 март, а на 17 гостуват на Черна гора.

И трите съперника вече бяха победени през ноември, като срещу Азербайджан България отбеляза историческите 141 точки.

