История като за филм: пред bTV говори президентът на закъсалия на пътя тим (ВИДЕО)

История като за филм. Футболен съдия спаси закъсал третодивизионен български отбор. Левски 2007 от град Левски претърпя загуба в гостуването си на Бдин във Видин с 1:2.

Но обратът на пътя към дома се превърна в истинска драма.

Автобусът на отбора попадна в голяма дупка край Монтана – двигателят блокира, а навън - тъмно, студено и силен вятър.

Отборът, вече уморен след мача и с непълен състав – едва 11 футболисти, някои от които не бяха могли да пътуват заради работа или здравословни проблеми – остана блокиран на пътя.

Думи на благодарност

„Това е най-малкото, но благодарим ви, че обръщате внимание на такива неща. Днес е рядко да видиш човещина и морал по този начин,“ разказва пред bTV Дочко Дочев, председател на УС и треньор на ОФК Левски. „Автобусът е имал някаква защита, която спира двигателя при удар, но ние не знаехме за нея. Чакахме около два часа и половина, вече мислехме да прекараме нощта там.“

Помощта идва от неочакван герой – четвъртият съдия на мача, Даниел Цолов, който също се прибирал към Монтана. Той спира до автобуса, пита какво се е случило и започва да се организира.

Помощ от приятел

„Той започна да звъни на познати, намери хора, които да помогнат, и откри бутона, който деактивира защитата на автобуса. Благодаря му – само да кажеш „благодаря“ не е достатъчно,“ признава Дочев.

Според треньора, постъпката на Цолов показва истинска човещина: „Това, което се случи, показва, че тези момчета имат характер. Футболистите ни ходят на работа, играят за удоволствие и любов към футбола, а не за пари. В такива трудни моменти се вижда истинският спортен дух.“

В крайна сметка автобусът тръгна отново, а героят на вечерта – четвъртият съдия – се превърна в символ на това, че човещината и доброто съществуват, дори в най-неочаквани ситуации.

