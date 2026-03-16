Линдзи Вон: Кой ви каза, че съм се отказала от ските!?

Линдзи Вон все още не е взела окончателно решение дали отново ще се състезава, като оставя отворена възможността за завръщане на пистата.

41-годишната легенда в алпийските ски се възстановява след тежко падане и множество операция след спускането на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026.

В публикация в социалните мрежи тя призна, че все още се опитва да осмисли случилото се и не е готова да говори за бъдещето си в спорта.

„Не, не съм готова да обсъждам бъдещето си в ските“, написа Вон в платформата X.

Тя подчерта, че на този етап единствено самата тя ще реши каква ще бъде следващата стъпка в кариерата ѝ.

„Невероятно е, че на 41 години отново успях да бъда №1 в света и да поставям нови рекорди. Но на тази възраст аз съм единствената, която може да определи бъдещето ми. Не ми е нужно ничие разрешение, за да правя това, което ме прави щастлива“, заяви тя.

Вон добави, че все още не знае дали това щастие ще включва ново завръщане на състезателната сцена.

„Може би ще се състезавам отново, а може би не. Само времето ще покаже. Моля ви, спрете да ми казвате какво трябва или не трябва да правя. Когато взема решение, ще ви уведомя“, допълни тя.

Наскоро американката разкри, че след падането почти е загубила левия си крак. Тя неведнъж благодари на лекаря на американския отбор по ски и сноуборд – Том Хакет, който е помогнал за спасяването му.

Междувременно баща ѝ призна, че ще настоява дъщеря му да сложи край на кариерата си след инцидента.

След падането Вон претърпя няколко операции в Италия, преди да се завърне в САЩ, където продължава възстановяването си.

„Сега съм фокусирана върху това да се възстановя напълно и да се върна към нормалния си живот“, написа тя.

Ски легендата припомни също, че вече веднъж е била далеч от спорта за дълъг период.

„Бях се оттеглила за шест години и изградих прекрасен живот извън ските“, добави Вон.