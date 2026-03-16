Григор Димитров е 14-ият най-богат играч в историята на тениса! (ГРАФИКА)

Григор Димитров с исторически пробив! Първата ни ракета официално се нареди сред 14-те най-богати тенисисти в историята!

Това се случи, след като от ATP изплатиха допълнителните дялове за най-добре представилите се играчи в сериите Мастърс през 2024 г., когато Григор игра финал на Мастърса в Маями, а освен това беше 1/4-финалист в Париж. Така той вече има 31 727 000 долара.

Дебютът на 34-годишния хасковлия в професионалния тенис е още през 2007-а, но истинската му кариера започва през 2009-та – преди да навърши 18! Средно това означава по 1,86 млн. долара на година за 17 години на корта!

Looks like ATP added 2024 profit sharing to players career prize money and it resulted in Zverev and Sinner passing $60 million mark and Fritz — $30 million mark.

Medvedev joins the $50 million club. pic.twitter.com/t6NjFfNFXo — Oleg S. (@AnnaK_4ever) March 16, 2026

В момента пред него остават легенди като Роджър Федерер, Пийт Сампрас и Рафаел Надал, а от класическите звезди, благодарение на по-ниските наградни фондове, никой не е печелил толкова от турнири като Димитров. Дори бившият му треньор и носител на 8 титли от Големия шлем - Андре Агаси.

Лидерът в класацията? Новак Джокович – със 193 милиона, следван от Надал (134), Федерер (130), Анди Мъри (64,7) и Карлос Алкарас (64,3).