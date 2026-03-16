bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Тенис

Григор Димитров е 14-ият най-богат играч в историята на тениса! (ГРАФИКА)

31 727 000 долара за 17 години на корта

Reuters

Григор Димитров с исторически пробив! Първата ни ракета официално се нареди сред 14-те най-богати тенисисти в историята!

Това се случи, след като от ATP изплатиха допълнителните дялове за най-добре представилите се играчи в сериите Мастърс през 2024 г., когато Григор игра финал на Мастърса в Маями, а освен това беше 1/4-финалист в Париж. Така той вече има 31 727 000 долара.

Снимка: Reuters

Дебютът на 34-годишния хасковлия в професионалния тенис е още през 2007-а, но истинската му кариера започва през 2009-та – преди да навърши 18! Средно това означава по 1,86 млн. долара на година за 17 години на корта!

В момента пред него остават легенди като Роджър Федерер, Пийт Сампрас и Рафаел Надал, а от класическите звезди, благодарение на по-ниските наградни фондове, никой не е печелил толкова от турнири като Димитров. Дори бившият му треньор и носител на 8 титли от Големия шлем - Андре Агаси.

Снимка: БГНЕС

Лидерът в класацията? Новак Джокович – със 193 милиона, следван от Надал (134), Федерер (130), Анди Мъри (64,7) и Карлос Алкарас (64,3).

Тагове:

пари париж григор димитров федерер класация маями агаси надал анди мъри мастърс награден фонд

Най - важното

Последни новини

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV