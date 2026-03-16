„Ливърпул ни разочарова – пълна липса на подкрепа“

Жертвите на ужасяващия автомобилен инцидент по време на шампионския парад на Ливърпул най-после нарушиха мълчанието си – и отправиха тежки обвинения към клуба, който подкрепят цял живот.

Те разказаха за физическите и психологическите травми, които продължават да преживяват месеци след трагедията, и изоставянето, което изпитват, защото – по думите им – никой от клуба не се е свързал с тях, пише dailymail.co.uk.

Присъдата

През декември 54-годишният Пол Дойл беше осъден на 21 години и 6 месеца затвор, след като се вряза с автомобила си в тълпа фенове по време на празненствата за титлата през май.

В рамките на 7 минути той рани 134 души, докато се опитваше да премине през улица, пълна с празнуващи фенове. Полицията в Мърсисайд по-късно заяви, че е „чист късмет“, че няма загинали.

„Месеци наред не можех да говоря за това“

73-годишният Стефан Детлаф, който счупил шест ребра при нападението, признава, че травмата още не го е напуснала.

„Дълго време дори не можех да говоря за случилото се. Всеки път се разпадах. Имах ретроспекции, кошмари… хората в тях ми казваха: "Ще оцелееш, добре си".

Интересното е, че той признава, че дори е изпитал някакво съчувствие към извършителя по време на делото.

„Видях човек, който очевидно преживява случилото се. Но това не променя факта, че можеше да убие много хора.“

„Клубът ни изостави“

Най-голямото разочарование за него обаче не е нападателят, а реакцията на любимия му клуб.

„Ливърпул ни разочарова. Не очаквах някой да дойде лично, но поне едно обаждане – "Как сте? Нуждаете ли се от помощ?" Нищо такова нямаше...“

„Чувствам се напълно забравен“

31-годишният Дийн Таусенд, който бе с три счупени ребра след инцидента, също коментира. Той бил на парада заедно с племенника си, който също бил ранен.

„Чувствам се напълно забравен. За клуб с мащаба на Ливърпул това е шокиращо.“

Таунсенд разкрива, че оттогава страда от тежка психологическа травма. Освен това състоянието му на епилепсия се е влошило сериозно.

„Ходя на терапия два пъти седмично. Едва започвам да виждам малък напредък.“

Позицията на клуба

От Ливърпул заявяват, че са получили информация за около 30 от пострадалите и са се свързали с тях.

Също така се твърди, че мениджърът Арне Слот лично е контактувал с част от жертвите, а играчи на клуба са се свързали с някои от по-младите пострадали.

Клубът настоява, че продължава да оказва подкрепа на всички жертви, които са успели да идентифицират.

Седем минути ужас

По време на съдебния процес кадри от видеорегистратор показват как автомобилът Форд Галакси, тежащ почти два тона, се врязва в тълпата, докато шофьорът крещи обиди и заповядва на хората да се махнат от пътя му.

Свидетели разказват как родители дърпали децата си в последния момент, за да ги спасят, а в съдебната зала част от жертвите избухнали в сълзи, когато видеото било показано.