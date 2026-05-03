Яник Синер даде само три гейма на Александър Зверев за 57 минути на финала на Мастърса в Мадрид - 6:1, 6:2 и продължи историческата си доминация в световния тенис.

Италианецът стана първият тенисист в историята с 5 поредни титли от сериите Мастърс 1000. В невероятната си серия той е загубил само два сета, а успехите му дойдоха в Париж, Индиън Уелс, Маями, Монте Карло и сега в Мадрид.

Синер не даде нито една възможност за пробив на Зверев и записа девета поредна победа срещу германеца. Италианецът реализира всичките си четири шанса за брейк и спечели впечатляващите 93% от точките на първи сервис.

Джокович и Надал спряха на четири

След като се присъедини към ексклузивния клуб (Федерер, Джокович, Надал) на тези, които са достигнали поне един финал във всичките девет турнира от Мастърс 1000 от въвеждането им през 1990 г., Синер се нуждае само от успех в Рим, за да завърши колекцията си от титли в турнирите от най-високо ниво на ATP веригата, подвиг, постигнат само от Ноле.

Италианецът е триумфирал в Индиън Уелс (2026), Маями (2024-2026), Монте Карло (2026), Мадрид (2026), Торонто (2023), Синсинати (2024), Шанхай (2024) и Париж (2025).

Снимка: БГНЕС

„Доволен съм от моето ниво. След пет поредни титли стои много работа, всеотдайност и ангажираност. Тези резултати означават много за мен. Много съм щастлив, просто не спирам да вярвам в себе си“, сподели на корта Синер. „Той е много добър, разбира се. Но днес щях да загубя от всеки. Мисля, че играх ужасно“, ядосан беше Зверев.

ФАКТФАЙЛ

* Синер е спечелил 28 титли от ATP в кариерата си.

* Италианецът вече е печелил осем от деветте Мастърс турнира. Единственият липсващ трофей остава този в Рим, където следващата седмица той може да стане едва вторият тенисист след Новак Джокович, постигнал т.нар. „Голдън Мастърс“.

* Яник Синер е в серия от 23 поредни победи.