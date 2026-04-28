Момичетата на Славия ще играят в памет на Ваня Войнова (ВИДЕО)

За девета поредна година, у нас се организира турнир в памет на легендата Ваня Войнова.

Този уикенд в София, момичета от клуба на Войнова – Славия, ще мерят сили със свои връстнички от грандове като Партизан Белград и Арис Солун.

33 години след внезапната ѝ кончина, споменът за една от най-великите спортистки в историята на България, остава жив.

"Този турнир е много важен, защото на тази възраст се полагат основите на високото спортно майсторство. Мачовете срещу такива силни отбори дават ориентир на нашите момичета и на нашите треньори. Условията в турнира вече 9 години са прекрасни и пожелавам на баскетболен клуб Славия да продължава да върви напред. Надявам се този турнир да донесе много радост на момичетата.", заяви президентът на родната федерация Георги Глушков.

"Славия организира вече дълги години този турнир, който е в памет на една от нашите най-големи баскетболистки. Сигурна съм, че надпреварата ще бъде много полезна за нашите момичета", каза Таня Гатева, която е селекционер на женския национален отбор на България.

"Ваня Войнова е фигура, която вдъхновява. Тя е член на “Залата на славата” и на “Залата на славата на ФИБА”. Цялата ѝ кариера преминава в Славия, където има 12 титли. Тя е пример за момичетата в нашия клуб, които трябва да вярват, че с труд се постига всичко”, коментира треньорката Силвия Пеева.

Програмата

1 май, петък:

16:00 ч. Арис - Партизан

18:00 ч. Славия – Бела вода

2 май, събота:

9:00 ч. Бела вода - Арис

11:00 ч. Славия - Партизан

16:00 ч. Бела вода - Партизан

18:00 ч. Славия - Арис

3 май, неделя:

9:00 ч. Малък финал - среща за третото място

11:00 ч. Финал

13:00 ч. Закриване и награждаване

В памет на една легенда

Родена на 27 декември 1934 г., тя е чувствително дете с разностранни таланти. Никой не подозира, че точно тя, ще надскочи висини, граничещи с безкрайността.



Тази безкрайност започва с балет. Ваня Войнова е силно увлечена по изкуството. Изведнъж обаче израства на височина, с обувки №40. За баскетбола я открадва от репетиция треньорът-великан Веселин Темков. Отмъква я с колелото си и я води в залата. Годината е 1948-а. Връщане назад няма.

Вуйчо ѝ е хокеист, подарява ѝ кънки за лед, но тя вече е решила. Нищо, че душата ѝ е деликатна. Нищо, че семейството ѝ е против. Баба ѝ смята, че спортът е ужасно за жените. А балетът остава ярък отпечатък върху нея. Движенията ѝ са грациозни, така и не успява да спре да тича на пръсти.



На 16 Войнова вече е в женския национален отбор. На 24 извежда България до първата и последна европейска титла за женския ни баскетбол. На 25 е световна вицешампионка. На 30 печели втори медал от световно първенство. Център №1 в света през 60-те години.

Войнова е баскетболистка №1 в Европа за 1958 г. Приета е посмъртно в Залата на славата. Изиграва 222 мача за националния отбор. 2 пъти европейска шампионка и 15 пъти шампионка на България със Славия.



Ваня Войнова не е просто име, Войнова е ЗНАМЕ, което никога не трябва да бъде сгъвано.