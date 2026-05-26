Преди Александър Везенков: Те също покориха Европа

Александър Везенков нахлу мощно в историята на българския спорт като първия българин, вдигнал най-престижния европейски клубен трофей в мъжкия баскетбол. Това, което му убягваше няколко сезона с екипа на Олимпиакос, най-после е в ръцете и сърцето му. Гръцкият гранд срази Реал Мадрид във финала на Евролигата.

Но при жените славната страница е написана още през 1984 г. Тогава навръх 8 март Левски Спартак сразява Золу Виченца с 82:77.

Най-солиден е шампионският списък във волейбола. Той безспорно отстъпва по популярност спрямо футбола и баскетбола при отборните спортове, но пък сякаш е кодиран в родната ДНК.

В началото бе Левски Спартак

Началото е поставено по ефектен начин - още през 1964 година, когато дамите на Левски Спартак печелят КЕШ. Тяхното постижение повтарят мъжете (1969) и жените на ЦСКА (1979 и 1984).

В новата епоха на турнира - прекръстен на Шампионска лига - българите продължават да пишат история, макар и с екипите на чуждестранни клубове. Началото поставя Владимир Николов с френския Тур през 2005 г. Радостин Стойчев извежда Тренто до три поредни триумфа (2009, 2010 и 2011), като в състава с различна продължителност и принос са Матей Казийски (3), Цветан Соколов (2), Красимир Стефанов и Валентин Братоев.

Соколов покорява Европа още веднъж - вече като основна фигура в Кучине Лубе Чивитанова през 2019 г. А преди това три поредни титли вдига Теодор Салпаров със Зенит Казан (2015, 2016, 2017).

Незабравима нощ

В списъка при жените са Антонина Зетова (Перуджа, 2006) и Христина Вучкова (Имоко Волей, 2024).

Във футбола триумфът е един - незабравим. Христо Стоичков. Барселона. "Уембли". Имате ли нужда от още жокери за онази паметна нощ през 1992 г.? Камата беше и съвсем близо до попадение във финала срещу Сампдория, но учели гредата. Именно той последен докосна топката преди топовния пряк свободен удар на Роналд Куман, донесъл първия европейски трофей на Барселона...